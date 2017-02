«Soy fan de los musicales desde que era niña»

Tras recibir el Globo de Oro, el Bafta y el premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos por su trabajo en La La Land, Emma Stone ha cerrado el círculo con el Oscar a la mejor actriz. Tras el accidentado final de gala, Stone mostró su admiración por la ganadora, Moonlight, de la que se declaró «completamente enamorada».

–La La Land ha batido récords de premios en Hollywood. ¿Cómo ha vivido este momento?

–Con mucha emoción y sobre todo con mucho agradecimiento por todo lo que estoy viviendo. Las experiencias y las oportunidades que me han llegado en los dos últimos años son excepcionales y pienso aprovecharlas al máximo. Soy consciente de que nada es permanente, así que voy a centrarme en lo que tengo ahora, tomar buena nota, para poder acordarme de ello cuando todo pase.

–¿A qué atribuye este buena racha?

–A mi empeño por llevar a cabo lo que más me gusta, que es actuar y no dejarme vencer por los fracasos o los rechazos. Llevo actuando desde los 15 años y siempre he sentido que podía conseguirlo. La suerte también ha tenido su papel, pero después de Rumores y mentiras empezaron a surgir más cosas. De hecho, el día que se estrenó esta película fue cuando me hicieron la prueba para Spider Man y ya entonces había filmado Crazy, stupid, love y Criadas y señoras. La La Land ha sido la guinda que corona esta racha de éxito.

–El año pasado interpretó Cabaret en Broadway, La La Land es su primer musical en el cine. ¿Cuál es su relación con este género?

–¡Soy fan de los musicales desde niña! Mi madre adora este género y me lleva al teatro con ella. De hecho yo empecé interpretando musicales en teatro y por eso ya tenía una cierta educación en este género antes de hacer La La Land. Pero hacer un musical para el cine es muy distinto al teatro y creo que Damien (Chazelle) ha hecho una extraordinaria labor para atraer al público que no está familiarizado con el género musical.

–¿Se identifica con Mía en su intento por llevar a cabo sus sueños a cambio de sacrificar su vida personal?

–Creo que en una profesión como la nuestra es normal que tengas que sacrificar ciertas cosas y enfocarte en conseguir lo que llevas tanto tiempo soñando. Es complicado encontrar el equilibrio entre la profesión y la vida personal, pero no imposible.

–¿Ha tenido que dejar cosas y personas a un lado por ir en busca de ese sueño?

–Hubo un momento en que sentí pena por no haber ido a la universidad, cuando todos mis amigos se iban graduando en sus respectivas carreras. Yo no fui a la universidad porque decidí dedicarme de lleno a perseguir mi sueño de convertirme en actriz.

–Su carrera comenzó en Los Ángeles. ¿Como era la ciudad?

–Yo llegué desde Arizona cuando tenía 15 años. Vine con mi madre, que me acompañaba a todas las audiciones. Llegó un periodo de absoluto silencio por parte de los directores de cásting. Fueron tiempos difíciles en los que a veces pensé en tirar la toalla, por suerte me surgió una audición para un reality show y eso cambio todo. Mis sueños empezaron a cumplirse.