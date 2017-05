Sputnik gana el premio del jurado en La Almunia

El Festival de Cine de La Almunia (Fescila) cerró ayer su vigésimo segunda edición dedicada a la nueva generación del cine español dejando un balance bastante positivo. Desde el viernes 5, día de la inauguración con la entrega del premio Villa de La Almunia a la actriz zaragozana Elena Rivera, han pasado por el festival más de 3.000 personas. «Cada año, vamos ganando público, sobre todo, en los actos de entresemana, que son siempre los más complicados a la hora de atraer a un gran número de espectadores», explicó Carmen Pemán, directora de la cita. «Se ha notado que los largometrajes que se han proyectado eran bastante nuevos, estrenados hace uno o dos años. Muchas personas los tenían todavía pendientes... Cada vez es más difícil que los estrenos lleguen al medio rural», añadió.

ACTOS MÁS NUMEROSOS / La mesa redonda del viernescon Clara Lago, Irene Escolar, Silvia Alonso y Elena Rivera; o la entrega del premio Florián Rey a Raúl Arévalo –que tuvo que ser adelantada dos días por motivos profesionales del actor y director– fueron los actos con más afluencia de público del festival.

En la gala de clausura, presentada por la actriz Laura Gómez-Lacueva, se entregaron los premios de la XVIII muestra de cortometrajes Adolfo Aznar y del XIX concurso de guiones para cortometrajes. De los más de 490 cortos recibidos, Sputnik, de Vicente Bonet, se hizo con el premio especial del jurado y 17 años juntos, de Javier Fesser, con el del público. En el resto de categorías: Los hombres de verdad no lloran, de Lucas Castán, fue el mejor corto aragonés; Recauchutados, de Carlos Caro, mejor documental; Just the beginning, de Abraham López, mejor corto de animación; y Freaming, de Javier Gimeno, mejor corto comarcal.

En el apartado de guiones para cortos: el primer premio en categoría libre fue para Será nuestro secreto, de Sergi González; y el segundo para Cesáreo Segura por Del amor y sus escaleras. En vela, de Víctor Miguel, se alzó con el galardón al mejor guion aragonés y Noche de Reyes, de Ana Pemán con el de mejor comarcal. En la categoría hispanoamericana, ganó La enfermedad, de Sergio Hernán; y en la juvenil, A tiempo, de Paula Guadalupe. A estos premios hay que añadir el del Jurado Joven de la Universidad San Jorge, el III Premio al director menor de 30 años fue para Marta Díaz por Los pestiños de mamá.