The Hole Zero, cabaret a ritmo discotequero

Una experiencia totalmente renovada es lo que han prometido los artistas que integran el reparto de The Hole Zero. Tras haber pasado por Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, este espectáculo cabaretero, tercera entrega de la saga The Hole, inició su marcha ayer en Zaragoza. Esta es la quinta vez que visitan la capital aragonesa, tras siete años desde que comenzó el primer show.

The Hole Zero, precuela de las dos primeras entregas, trata de emular la nochevieja de 1979 en la mítica discoteca neoyorquina Studio 54. En esta función se han incluido dos nuevos números, que según su productor, Iñaki Fernández, son de los «más espectaculares que se han hecho en The Hole». Son La ruleta de la muerte, en el que dos equilibristas giran junto a una estructura de unos diez metros de altura mientras hacen acrobacias; y un número de trapecistas cubanos, recién incorporados al elenco, en el que los acróbatas se sirven de sus propios cuerpos para impulsarse en el aire y realizar una serie de piruetas imposibles para todo aquel que sufra de vértigo. El número se completa con música en directo, cantada por la conocida maestra de ceremonias La terremoto de Alcorcón, junto a Lorena Calero y Bilonda, las cuales se estrenan con The Hole en Zaragoza. «Como cantante, el ambiente es muy diferente a cantar con una banda, pero esto es un incentivo porque el hecho de compartir las tablas y el número con los acróbatas a mi me encanta», decía ayer Bilonda.

En esta ocasión, The Hole tendrá como escenario una carpa circense instalada en el párking sur de la Expo de Zaragoza, en donde se sitúa el rastro de la ciudad. Esta localización presenta ventajas e inconvenientes. «Para los artistas es mejor un teatro porque estamos más resguardados, pero para el público, el espectáculo crece mucho en una carpa», asegura Julio Bellido, artista zaragozano y uno de los veteranos de la compañía. «El show aquí tiene muchísima magia y los números lucen más», añade Bilonda.

INVITACIÓN AL DISFRUTE

Como es ya una tradición en esta saga, la interacción con el público es frecuente, como también lo es la sensualidad propia de este burlesque. Torsos desnudos bailan mientras las luces parpadean, en un ambiente psicodélico que conjunta a la perfección con la música disco propia de los años 70. La simultaneidad de los números hace que la pista se llene de artistas, en lo que es una invitación en toda regla al disfrute hedonista del momento.

La terremoto de Alcorcón, que ejercerá de anfitriona la primera y la última semana del espectáculo en Zaragoza, asegura que The Hole Zero «es una juerga flamenca desde que uno entra por la puerta hasta que se va. Esto es una maravilla que no hay que perderse». Noelia Pompa, que ejerce de la conciencia de La terremoto en el show, comentó a este respecto que trabajar en The Hole, es «una oportunidad para aprender muchísimo». Pompa, que es una estrella televisiva en su país natal, Argentina, aseguró también que la convivencia entre los artistas es muy buena, «porque todos están relocos (sic.)». El reparto está formado por 24 artistas de múltiples nacionalidades.

Según confirmó Fernández, «la venta de entradas está yendo muy bien».