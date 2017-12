Todos los estrenos de cine para esta Navidad

Cierto que, durante las navidades, los cines son ante todo una vía de escape. Del frío, de las calles peatonales atascadas, de las sobremesas aguantando al cuñado. Ya puestos a buscar refugio, eso sí, mejor hacerlo con criterio. En las próximas semanas llegará a las pantallas una variada oferta en la que coinciden sagas legendarias, animales parlantes, Woody Allen y, en general, un poco de casi todo.

Asaltos a la taquilla

De la octava entrega de Star Wars, 'Los últimos Jedi' (día 15), sabemos dos cosas: una, que reventará la taquilla; otra, que probablemente nos explicará si, de regreso más de tres décadas después de 'El retorno del Jedi' (1983) -sus 10 segundos de cameo en 'El despertar de la fuerza' no cuentan-, Luke Skywalker se ha pasado al lado oscuro. A hacerle la competencia aspira el 'reboot' 'Jumanji' (día 22), que explotará el tirón comercial de Dwayne Johnson para persuadir a todos esos fans que preferirían mantener intacta la memoria de la película original, una de las más celebradas del fallecido Robin Williams. También aspira a una parte del pastel 'Dando la nota 3' (día 29), tercera entrega de una saga que ha logrado algo que parecía imposible: que el público de todo el mundo se emocione con las competiciones de canto a capella. Y quienes busquen emociones más fuertes pueden optar por 'Insidious: La última llave' (día 5), cuarta entrega de la popular saga de terror demoniaco, que aspira a callar las bocas de quienes opinan que la segunda entrega debería haber sido la última.

Chistes con o sin retranca

Ninguna de las novedades de la cartelera logrará provocar tantas risas como 'The Disaster Artist' (día 29). En ella, situado tanto delante como detrás de la cámara, James Franco recrea el disparatado rodaje de 'The Room', que ha sido descrita como la 'Ciudadano Kane' de las películas malas. Quien no salga del cine con dolor de costado es que está hecho de piedra. Casi tan complicado resulta no partirse la caja contemplando a un Matt Damon del tamaño de un saltamontes; sucede en lo nuevo de Alexander Payne, 'Una vida a lo grande' (día 22), que imagina un mundo en el que reducir el cuerpo humano es científicamente posible y así teje una parábola satírica sobre el ruinoso estado del mundo.

Más centrada entre la comedia y el drama se sitúa 'Qué fue de Brad' (día 5). Su protagonista, claro, es Brad (Ben Stiller), un tipo atormentado por el éxito de sus antiguos compañeros de colegio -más de uno, para qué negarlo, se sentirá identificado-. Y, por último, también en esa tierra de nadie conocida como dramedia se encuentra 'Dos mujeres' (día 5), que acompaña a una cincuentona en crisis y cuya gran baza es sin duda la irresistible vis payasa de, sorpresa, Catherine Deneuve.

Cosas de niños

Si decide usted trasladar al multicine sus responsabilidades como canguro sepa que el 22 de diciembre se estrena 'Ferdinand', que tratará de hacer sombra al gran estreno de animación de la temporada, 'Coco'. Su argumento quizá levante ampollas en nuestro país, no solo por el mensaje antitaurino y los tópicos sobre nuestra cultura que transmite, sino también porque al morlaco del título se le hiela la sangre cada vez que ve una bandera española -que cada lector inserte aquí el chiste sobre el procés que le apetezca-. Aún más obvia resulta la ideología de 'Se armó el belén', que comparte título con una película de Paco Martínez Soria pero cuya inspiración son textos más sagrados: recrea el nacimiento de Jesús a través de un burro, una oveja y demás bestias. Se estrena el día 15, igual que 'Un intercambio por Navidad', un remedo de 'Príncipe y mendigo' protagonizado por Papá Noel. Pero quizá lo más efectivo para entretener estos días al chaval sea llevarlo a ver 'Gremlins', el clásico de Joe Dante, que el día 29 se reestrena en España. Se le quitarán las ganas de tener una mascota.

Con sello de autor

A 'El museo de las maravillas' (día 5), por su parte, sería injusto considerarla cine infantil a pesar que está protagonizada por dos niños sordos que se pierden en Nueva York; lo nuevo del gran Todd Haynes es más bien una reflexión sobre la ausencia paterna y el potencial de los objetos como depósitos de la memoria, y un homenaje a épocas pasadas de la historia del cine. A su manera, también 'Wonder Wheel' (día 22) evoca el pasado fílmico: la dirige Woody Allen, y sin duda tiene muchas semejanzas con las 47 películas previas del neoyorquino. Eso sí, esta historia de amor, adulterio y gánsteres contiene el personaje femenino más amargo de toda su carrera. Mejor suerte corre, al menos durante un tiempo, la mujer protagonista del biopic 'Molly’s Game' (día 5): Molly Bloom (Jessica Chastain), que en la pasada década se hizo rica organizando partidas de póker y acabó detenida por el FBI. Quizá sea la película con más voz en 'off' de la historia. Por suerte, de escribirla se ha encargado Aaron Sorkin.

La V.O. también existe

También los amantes del 'arthouse' van a tener con qué entretenerse en estas fechas siempre y cuando, eso sí, no vayan al cine en busca de espíritu navideño. La directora argentina Anahí Berneri siempre ha hablado de cosas que a la sociedad le resultan incómodas y vuelve a hacerlo en 'Alanis' (15 de diciembre), tres días en la vida de una joven prostituta y madre que sufre la hipocresía de las leyes que deben protegerla; 'La cena' (22 de diciembre) sienta a dos hermanos -Richard Gere y Steve Coogan- y a sus respectivas esposas en un restaurante agresivamente pijo para que hablen de esa defectuosa institución llamada familia, que nos proporciona dolor y a veces nos condena a querer de por vida a gente mala; y 'Demasiado cerca' (22 de diciembre) incluye secuestros y conflictos étnicos y persecuciones por motivos religiosos e imágenes reales de torturas, y en todo caso es una película absolutamente recomendable para estas fechas. O, en realidad, para cualquier otra.