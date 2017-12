«Todos los niños entienden lo que significa ser feminista»

Con el objetivo de descubrir a las nuevas generaciones la historia de grandes mujeres de todas las épocas, la actriz zaragozana Itziar Miranda (famosa por su papel en Amar es para siempre) comenzó a escribir hace tres años la Colección Miranda, una serie de biografías narradas por una curiosa niña de ocho años. Ayer presentó en el Punto Edelvives del C. C. Aragonia de Zaragoza sus últimos dos volúmenes sobre Emily Brönte y Hedy Lamarr.

–¿Cómo paso la ‘Colección Miranda’ de proyecto personal a fenómeno literario?

–Al principio se planteó como un proyecto entre mi hermano y yo, nuestra madre era escritora y cuando se ponía a escribir siempre nos invitaba a que escribiésemos nosotros algo. Así que con el objetivo de pasar un rato juntos nos pusimos a ello con la intención de que fuese un legado para nuestros hijos, sobrinos y primos pequeños. Un día conocimos a Lola y entonces la historia cogió forma, color y movimiento. Un día llamé a Edelvives para mostrarles el manuscrito, y ellos se presentaron con una niña de ocho años. Le leímos una de nuestras historias y entonces ellos le preguntaron a la niña: ¿te lo llevarías? La niña dijo que si, y aquí estamos.

–Aunque estén escritos en un lenguaje accesible para lectores infantiles, sus libros son también un éxito entre las personas mayores.

–Es muy sorprendente. Cuando vamos a la Feria del Libro nuestra cola es muy graciosa porque te encuentras de todo: niñas fans, abuelas fans, padres embarazados que quieren comprar el libro para leérselo a sus futuros hijos, etc. Hay algo muy bonito en todo esto y es cuando los niños descubren lo que contamos en los libros y se dan cuenta de que sus padres no conocen a esas mujeres, por lo que pueden enseñarles. Eso les lleva a buscar nuevos perfiles en internet, lo que demuestra que los niños quieren saber más sobre mujeres, es fantástico.

–Ha escrito sobre Frida Kahlo, Marie Curie, Juana de Arco, Amelia Earhart, y ahora les llega el turno a Emily Brönte y a Hedy Lamarr. ¿Qué cree que será lo que más llamará la atención de los niños de las historias de estas dos mujeres?

–Creo que les van a fascinar muchas cosas. De Hedy Lamarr creo que les llamará la atención como siendo una estrella de cine estuvo secuestrada durante años y años en el castillo de su marido, un tipo que vendía armas a Hitler y a Mussolini; y como durante ese tiempo se sacó la carrera de ingeniería a escondidas y se convirtió en la precursora del bluetooth. Respecto a Emily Brönte, ella tenía el síndrome de asperger antes de que nadie pudiese diagnosticarlo, y su historia es muy bonita, ya que utilizó pseudónimos masculinos para que sus historias se vendiesen.

–¿Son los niños feministas por naturaleza?

–Desde luego, los niños no se plantean que los niños y las niñas no sean iguales. Además las nuevas generaciones están siendo mejor educadas que las anteriores. A una persona de 40 años probablemente tengas que explicarle que feminismo no es lo mismo que hembrismo, sin embargo en una clase de primaria es diferente. Todos los niños entienden lo que significa ser feminista. El otro día en un taller en primaria los chicos comenzaron a animarse y a contar donde veían en su día a día la desigualdad entre hombres y mujeres, un niño contó que su padre le decía que los niños no lloran, de repente todos empezaron a subirse a las mesas y a declamar «¡los chicos si lloran!» a lo Club de los poetas muertos. Es muy importante que ese sentido común y esos valores se mantengan y es por esto que para mí los libros de Miranda tienen una importancia especial.

–¿Cuáles serán los próximos?

–Hace ya bastante tiempo que tengo la espinita clavada de hablar sobre alguna mujer española como Clara Campoamor, María Zambrano, etc. La próxima vez que nos sentemos con Edelvives lucharé porque salga una de las dos.