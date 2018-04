Tontxu: «El arte no es para concursar»

«Estoy en el mejor momento de mi carrera aunque casi empezando desde cero con humildad, luchando por hacer amigos y que al menos podamos pagarnos de momento la gasolina y el hotel». Tontxu regresa mañana a Zaragoza (diez años después de su última visita), concretamente al Teatro del Mercado (20.30 horas) para ofrecer un concierto «inédito» en el que repasará las canciones que conforman las dos décadas de su carrera e incluso «estrenará» algunas de ellas. Así lo aseguró el bilbaíno ayer durante la presentación del concierto en la que estuvo acompañado por el gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen, Víctor López.

«Haré un repaso a mi amplia discografía, ya tengo nueve discos (el último es Cicatrizando) y el décimo está en camino, y, en definitiva, a 20 años de un oficio que es hacer canciones y compartirlas con el público», señaló Tontxu antes de ir más allá sobre la situación actual de la música: «Ahora todo es un concurso, cenar, enamorarse, vivir, cantar... todo se ha convertido en un concurso y un escaparate. Así que yo me adhiero a lo que dice James Taylor y también lo lamento porque yo no estoy en la música para competir sino para compartir las inquietudes que he tenido desde pequeño. El arte no es para concursar porque en los concursos hay ganadores y perdedores y eso no es la música para mí».

«UN REGALO PARA EL PÚBLICO» / Con respecto al concierto en sí, Tontxu, que tocará junto al pianista jienense Chico Pérez, lo calificó como «un regalo para nosotros y para el público. Tocaré canciones nuevas pero también las de toda la vida y cuando pienso en eso me da un poco de vértigo porque soy muy consciente de que hay gente que no es que no las conocerá las canciones sino que no saben ni quienes somos los de esa generación de cantautores que hace ya unos años llegamos a Madrid y nos juntamos en torno al Libertad 8 que era el epicentro. Hablo de Pedro Guerra, Ismael Serrano, incluso Eva y Juan de Amaral también estaban por allí... y yo también, claro».

Por eso, por esta larga trayectoria en la música, Tontxu señaló que «es muy complicado elegir un repertorio ya que cuento con más de 90 canciones y, además, aquí en Zaragoza tengo que cantar temas de varios discos con los que no he podido venir a la ciudad aunque, a partir de ahora, ojalá repitamos todos los años después de esta oportunidad que nos han dado en el Teatro del Mercado».

De hecho, para el concierto, reveló, Tontxu que se acaba de comprar una guitarra Martin 1833 que ya le ha «regalado» canciones porque, aseguró el artista, «los instrumentos te dan canciones cuando los compras». Con ella, en el acto de ayer, interpretó la canción Te amaré mejor, de su disco En el nombre del padre. Una canción que ha sido la más votada por su seguidores en las redes sociales: «Es una vía de comunicación con tus fans que ha cambiado mucho y que es un escaparte muy bueno para un artista humilde como yo».

Las entradas para el concierto cuestan 12 euros y se pueden comprar en las taquillas del Teatro Principal en horario de tarde, en las del Mercado desde una hora antes del concierto y en la web y los cajeros de Ibercaja.