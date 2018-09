El torero Juan Bautista anuncia su retirada en la Feria del Pilar

El torero Juan Bautista ha anunciado su decisión de retirarse de los ruedos una vez finalizada la presenta temporada, cuando haga su último paseíllo en Zaragoza el próximo 6 de octubre, según recoge un comunicado emitido hoy por la oficina de comunicación del diestro francés.

Bautista (Arles, Francia, 1981) pone así fin a 19 años de alternativa, en la que ha tomado parte en más de 700 corridas y con hitos tan importantes como las tres veces que abrió la Puerta Grande de la plaza de toros de Las Ventas.

No obstante, el espada francés ha confesado que en 2019 tomará parte en una sola corrida, en la tradicional goyesca de su Arles natal, en la que quiere conmemorar ante sus paisanos sus 20 años como matador de toros.

Pero será la única vez que actúe, pues la decisión de retirarse de los ruedos no tiene vuelta atrás. Así se lo ha hecho saber también esta mañana a los aficionados que han compartido junto a él una comparecencia pública en Francia.

"El fallecimiento de mi padre hace unos meses me cambió la vida. Ahora mismo tengo otras responsabilidades que me ocupan tiempo y no me permiten estar al cien por cien con la cabeza en mi profesión", reconoce Bautista, quien subraya también que su padre le inculcó "que para ser torero hay que estar completamente metido en el toro, y estos últimos meses no lo consigo por lo que me ha tocado vivir".

Bautista ha admitido que la decisión ha sido "muy reflexionada" y que lo tenía decidido "desde hace unos meses"; y ha asegurado, asimismo, que se va "satisfecho y orgulloso" de haber "dignificado" la profesión durante todos los años que ha estado en activo.

"Las grandes decisiones hay que tomarlas en el momento oportuno. Y mi momento es ahora. No quiero que sea el toro o el público el que me diga que es el momento de decir adiós, prefiero ser yo el que lo haga", afirma en el comunicado.

El matador arlesino ha revelado también que, pese a dejar de torear, seguirá vinculado con la tauromaquia como responsable, junto a su hermana Lola, de la gestión de la plaza de toros de Arles (cargo que ejerció su padre, Luc Jalabert), y que tiene otros proyectos y objetivos, algunos de ellos ligados con los toros.

Ha asegurado que se va "feliz" y que a partir de ahora quiere aprender "a vivir una vida normal".

"Esto es solo un cambio de etapa, nuestros caminos volverán a cruzarse en torno a una plaza de toros, a nuestra pasión", concluye Bautista.