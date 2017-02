«Una nueva etapa de Lamari en Chambao comienza ahora»

Lamari (María del Mar Rodríguez Carnero) lleva tirando de Chambao desde 2002, y en estos 16 años la banda ha ganado un reconocimiento que hoy en día se traduce en llenazo tras llenazo en sus directos, con los que se encuentran presentando el álbum Nuevo Ciclo, que hoy traen al Teatro de las Esquinas de Zaragoza, a las 20.00.

SEnDNuevo Ciclo, el nombre del último álbum, ¿hace referencia a una nueva etapa en Chambao?

–Tiene que ver con una nueva etapa, claro que sí, con una nueva etapa que comienza y con otra de la que he aprendido y disfrutado un montón y que se queda más atrás por eso mismo, por haberla exprimido ya. Para mí a nivel narrativo, tanto en letras como en música es un comienzo, una nueva etapa de Lamari dentro de Chambao, con muchas cosas que contar, sobre todo muchas historias que me salen sobre la naturaleza, y a nivel musical pues el disco en esta ocasión no he hecho esa fusión entre flamenco y la electrónica, me apetecía, tanto por estar escuchando otro tipo de música, como por jugar, curiosear, y en definitiva por empujar un poquito a nivel musical en este nuevo ciclo. Me apetecía crear los sonidos en vez de descargármelos de bibliotecas, como es el caso muchas veces de la parte electrónica.

–En el disco hay ritmos latinos, funky, temas más pop… ¿Lo etiquetarías como mestizaje?

–No veo que el disco sea latino, porque si le decimos que es latino también habría que decir que es folkie, pues ese tema es el más folk que podría yo escribir y hacer música, y no por ello es un disco folkie. Para mi entender es un disco que ha salido completamente libre, fuera de denominarlo como un estilo concreto. Es muy injusto definir este disco con un estilo concreto, precisamente me he salido del flamenco-chill para no definirlo. Es un disco de viajes y de vivencias mías que las he llevado a canciones. Hay dos reggaes, hay un funky, un candombé, una chacarera, otra más popera… El flamenco sigue estando, a mi rollo, a mi ritmo de fusión, hay mucha libertad para componerlo y mucho mestizaje.

–¿Será este el camino musical a seguir por parte de Chambao?

–Cada disco es una vivencia y una etapa. No tiene nada que ver, hago una chacarera y ahora en todos mis discos voy a hacer una chacarera, pues no. De hecho, a lo mejor el disco que viene es más electrónico, eso está por ver. En la música lo que necesitamos es libertad, no encasillarnos y curiosear, que es lo que he hecho en este disco, curiosear, pero no por eso va a definir ahora una carrera nueva de Chambao, no tiene nada que ver. Incluso la carrera de Chambao se acaba y comienza una como Lamari, quién sabe.

–¿Qué les espera a los fans esta noche?

–Las canciones serán temas del flamenco-chill y canciones del nuevo ciclo. Hay canciones, digamos orgánicas, y canciones con más fusión del estilo flamenco-chill. Hay versiones, popurrís, hay muchas sorpresas en realidad, a la gente yo le animaría a que viniera simplemente por ver como llevamos en directo toda la diversión que queremos mostrarles. Esperemos que los maños se nos despierten y agotemos también las entradas en Zaragoza como en Madrid y en el Palau de la Música de Barcelona.