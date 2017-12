«Ver que se valora tu trabajo es una inyección de moral»

Tras varios años en busca de la banda definitiva, Manuel de la Cueva parece haberse asentado con The Breeze. Prueba de ello es su paso por el último concurso PopyRock, organizado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que se alzaron con el primer premio gracias a su sonido de marcada influencia anglosajona.

–Aparte de premios ¿Qué le ha aportado ganar el Popyrock 2017?

–Lo más importante y lo que más agradecemos de lo que supone el concurso es precisamente algo que no tiene que ver con los premios, y es la inyección de moral de ver que alguien que no es ni tu familia ni tus amigos te está diciendo que lo que estás haciendo va por el buen camino. Lo más importante es ver como gente ajena a nuestro entorno aprecia todo el trabajo y el esfuerzo que hemos estado haciendo durante todos estos años.

–¿Han decidido ya que videoclip van a grabar y en que van a emplear las 12 horas de grabación incluidas en el premio?

–La verdad es que no, por el momento no tenemos ni idea. Aún no hemos tomado ninguna decisión. Recientemente hemos acabado de grabar nuestro EP Mumbo Jumbo Adventures Chapter 1 y hemos grabado cuatro videoclips, así que tenemos que pensar bien cuál es el siguiente paso.

–Usted ha pasado por muchas bandas antes de The Breeze. ¿Siente que esta es la banda definitiva?

–Yo he pasado por diferentes bandas, pero llegó un momento en que me cansé egoístamente de componer en grupo, que es lo que habitualmente se hace en este tipo de agrupaciones. Yo quería componer mis canciones de arriba abajo y luego tocarlas con una banda, y así lo hice. Con The Breeze yo llego con la canción estructurada y luego le damos forma entre todos. Son músicos increíbles, no sé si será la banda definitiva, pero ojalá lo sea. Sin The Breeze yo no estaría aquí y no habría conseguido nada de lo que he conseguido.

–El 23 de diciembre presentan en La Ley Seca su primer EP, que contará con cuatro canciones: ‘Stanley Barrister’, ‘Mumbo Jumbo’, ‘The Blue’ y una última de la que todavía no sabemos nada.

–Hemos invertido mucho tiempo en grabar estas cuatro canciones, estamos muy contentos y muy orgullosos. Nosotros entramos a grabar en agosto y con parones de por medio lo sacamos ahora en diciembre, las canciones están recién terminadas. Hemos aprendido mucho en este proceso, hemos pasado por muchos consejos y hemos salido muy enriquecidos. Estamos muy ilusionados de poder presentarlo por fin el día 23. Jesús Viñas hará una pequeña introducción y estamos convencidos de que nos lo pasaremos genial.

–El concepto ‘Mumbo Jumbo’ tiene multitud de acepciones, el más arraigado en la cultura pop es aquel que habla de un ‘ídolo al sinsentido’. ¿Qué es para Manuel de la Cueva el ‘Mumbo Jumbo’?

–En mi caso, cuando toco Mumbo Jumbo se me aparece un personaje de la película Mistery Train, el recepcionista del hotel de la película, que es un señor de color, inmenso y fuerte. Se me quedó metido en la cabeza y poco después comencé a componer Mumbo Jumbo, y la sonoridad de esa canción me sugirió la presencia de ese personaje. Cuando tocamos esa canción nos transformamos sobre el escenario e intento adoptar la personalidad de ese personaje, al final la canta él y no yo.

–Escuchando ‘Stanley Barrister’ resulta imposible no compararle con Alex Turner y sus Artick Monkeys.

–Yo tengo dos principales influencias musicales a la hora de componer y tocar. Una es el guitarrista americano John Mayer, y otra es, por supuesto, Alex Turner y sus Artick Monkeys. Una de mis aspiraciones musicales ha sido siempre poder llegar a plasmar con mi música el amor que yo siento por estos dos tíos, tanto la versatilidad en la guitarra de uno como las letras del otro. Esa es la razón por la que todos nuestros videoclips llevan subtítulos, queremos que la gente lea las letras y las entienda.