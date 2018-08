Verano, verano, ya me voy

«V erano, ya me voy. Allá, en septiembre tengo una rosa que te encargo mucho», escribió el poeta César Vallejo. Volveremos en septiembre con más rosas sonoras, pero antes de la partida, un repaso a algunos artefactos musicales más o menos recientes.

Brad Mehldau. Seymour Reads The Constitution! (Nonesuch). Tras el espléndido disco en solitario After Bach, el siempre brillante pianista Brad Mehldau vuelve al formato trío con sus compinches Larry Grenadier (bajo) y Jeff Ballards (batería). Lo hace con un disco cuyo título procece de un extraño sueño con el actor Phillip Seymour Hoffman, dos semanas antes de su muerte. Tres excelentes piezas originales (la que titula el álbum es excepcional) se suman a composiciones ajenas como Almost Like Being In Love, De-Dah, Beatrice (Sam Rivers), Friends (The Beach Boys) y Great Day (Paul McCartney). Sabida es la querencia de Mehldau por las revisiones de canciones pop, y aquí borda las dos elegidas. La transformación en un vals-jazz de la composición de McCartney, procedente de su álbum en solitario Flaming Pie, es de lujo, aunque no le va a la zaga la recreación de la escritura de Brian Wilson.

John Coltrane. The Lost Album (Impulse). Mucho ruido se ha armado tras publicarse esta grabación del saxofonsita John Coltrane, perdida hasta ahora y realizada en 1963 con el acompañamiento ideal: McCoy Tyner, piano; Jimmy Garrison, bajo, y Elvin Jones, batería. Es un registro poco usual en la metodología Coltrane, por lo que tal vez nunca tuvo intención de publicarlo. Eso no invalida el contenido, no obstante. Untitled Original 11383 y Untitled Original 11386 son dos registros no escuchados antes, tocado con saxo soprano; Impresions, que había grabado ya en 1962, se interpreta aquí sin piano; Nature Boy suena muy distinta a la versión de 1965, y Slow Blues anticipa apuestas posteriores. Vilia y One, Up, One Down completan el repertorio. Escuchénlo con atención.

Fantastic Negrito. Please Don’t Be Dead (Cooking Vinyl / Everlasting Records). Lead Belly, Skip James, Robert Jonhson... Son nombres que inspiran el trabajo de Xavier Dphrepaulezz, más conocido por Fantastic Negrito. Pero también Prince, cuyos arrebatos funk planean por algunas de las canciones de este segundo álbum de quien dice no creer en géneros musicales, pero sí en la música y en la gente. Con The Last Day Of Oakland ganó un premio Grammy, y ahora revalida su apuesta de poderosas raíces afroamericanas puestas al día: blues rasposo, soul potente, y picante funk.

Za!. Pachinko Plex (Gandula). Sabíamos que Za! era el paradigma sonoro de la teoría de las catástrofes formulada por el matemático René Thom, y que en sus propuestas habita el ruido, la furia y el detalle. Ahora, con su sexto álbum, el dúo da otra vuelta de tuerca a sus creaciones. Tira de máquinas salvajes, deja a un lado guitarras y trompetas, pero sigue indagando en la africanía y en el primitivismo. Brutal.

Maria Rodés. Eclíptica (Satélite K). Inclasificable, pero fascinante es la catalana Maria Rodés, quien ha armado su cuarto disco inspirándose en el diario de su bisabuelo el astrónomo Lluís Rodés. Íntima, onírica, espacial y muy terrenal en ocasiones, Maria envevena nuestros sueño. Bravo.

Vallellano & The Royal Gypsy Orchestra. A través de la luz. Una ópera flamenca (Eureka). El músico y productor Fernando Vacas es el padre de esta criatura sonora que ha reunido a Remedios Amaya, Jorge Pardo, Niño de Elche, Howe Gelb, Lee Ranaldo, Rosalía y muchos más. Mete al último Bowie en cintura flamenca y conecta lo jondo con el Nueva York setentero. ¡Tela!

Piñata Protest. Necio Nights (Kasba). Tex Mex desde San Antonio (Texas), pero explorando otras voces y otros ámbitos. Colaboran Mark Bush, de Voodoo Clow Skulss y Fredo Ortiz, de Gogol Bordelo y The Beastie Boys.

The Flaming Lips. Greatest Hits. Vol. 1. (Warner). Tres CD, tres, en una primera entrega de la revisión de la obra de esos locos lisérgicos nacidos en los años 80 en Oklahoma. Canciones conocidas, rarezas, piezas para cine... El grupo que había que ver antes de morir, según la revista Q. ¡Guau!

Varios Intérpretes. Disques Debs International Vol. 1. O lo que es lo mismo: música de las Antillas, grabada entre desde 1960 a 1972. Meneo fino a ritmo de biguine, efluvios afro-latinos y otras especias de las islas. Verbena fina.