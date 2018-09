Yucatán acerca la magia del cine a los aragoneses

La película Yucatán se estrenó el pasado 31 de agosto y durante los diez días que lleva en la cartelera ha conseguido mantenerse como una de las primeras opciones de los espectadores. Ayer, su director, Daniel Monzón, y dos de sus protagonistas aragoneses, Lupe Roda y Jorge Asín, asistieron a una proyección bonificada de la película en las salas del cine Palafox, donde tuvieron tiempo también para charlar con el público y conocer de primera mano las impresiones de los asistentes.

«No hay nada que me pueda gustar más como director que disfrutar de la experiencia de ver la película con público, y más en este caso, en el que tengo una unión emocional especial con esta ciudad. Para mí es un placer y una oportunidad, no un esfuerzo. Hago cine para comunicarme con la gente» dijo Monzón en un encuentro que tuvo ayer por la mañana con los medios. Monzón, aunque es mallorquín de nacimiento, desveló que su padre era de Mora de Rubielos, un municipio en el que el cineasta pasó sus veranos en la infancia.

El nuevo largometraje de Monzón, que regresa a la comedia después de los exitosos thrillers Celda 211 y El niño, cuenta la historia de dos estafadores que se embarcan en un crucero con el único fin de estafar a los turistas que encuentren a bordo. Yucatán ha contado en su reparto con nombres de la talla de Luis Tosar, Rodrigo de la Serna o Toni Acosta, que se suman a los dos aragoneses ya mencionados, Roda y Asín. «Casi me da algo cuando supe que Monzón quería que trabajase en su película. Después de hablar con él por primera vez, me sentí como si le conociera de toda la vida. Prepara muy bien a los personajes y hace que te sientas la protagonista estés en el papel que estés», reconoció Roda, que también dijo sentir «mucha ilusión» por poder ver Yucatán en los cines Palafox. «La primera vez que fui a los Palafox fue de pequeña con mis padres y ahora me siento a ver un trabajo mío. Me encanta poder compartir eso con los zaragozanos».

Tanto Roda como Monzón estuvieron de acuerdo en apuntar que el rodaje de la cinta fue «fácil y divertido». «Fue maravilloso, no quería que se acabara nunca», dijo la actriz, a lo que el cineasta replicó que «el reparto es una de las piezas clave de la película».

apuesta por el cine / Francisco Puig, de los cines Palafox, incidió en la idea de seguir apostando por esta serie de coloquios ya que, en su opinión, «es importante que la gente pueda ver a los actores no solo en televisión, sino que vean que son de carne y hueso y que Zaragoza también tiene acceso a ellos. Queremos que se sigan acercando a nuestra ciudad». A estas palabras se sumó también Nacho Escuín, director general de Cultura del Gobierno de Aragón, que recordó la «firme apuesta» de su ejecutivo por el cine. «Aragón no solo puede presumir de excelentes escenarios, sino que tiene profesionales de primer nivel en todos los ámbitos de esta profesión», concluyó.