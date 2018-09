Zaragoza se abraza a la cultura con un septiembre repleto de propuestas

Zaragoza vive este mes de septiembre una auténtica explosión cultural que le llevará irremediablemente hacia su momento más álgido: las Fiestas del Pilar.

Comienza así la cuenta atrás con una programación tan intensa como diversa, y tan internacional como local, que mantendrá al espectador embelesado o, al menos, entretenido durante las próximas semanas.

Los espectáculos (44 en 17 días) del Festival Zaragoza Escena llenan, desde este fin de semana, los cinco teatros públicos de la capital aragonesa, una ciudad que este septiembre se abre también a otras propuestas culturales, como a la fotografía de Cristina García Rodero o al arte urbano de diez artistas internacionales que llena de color la ciudad y las paradas del tranvía.

Pero a la pintura y la fotografía, y al teatro, la danza y el circo, se suma también la oferta musical. Los Planetas, Dorian o Viva Suecia actuarán este mes en la capital aragonesa, en el Festival Independiente de Zaragoza, que este año cumple su mayoría de edad.

Después, en plenas fiestas del Pilar, llegarán Vetusta Morla o David Bisbal. Y el 22 de septiembre la terraza del museo Pablo Serrano inicia los vermús de otoño con música en directo comandada por voces de mujer.

Esta extensa programación ha comenzado este fin de semana con Zaragoza Escena, un festival que es también comunitario, ya que en su diseño y gestión han participado también las empresas teatrales y escénicas, además de los cinco teatros públicos de la ciudad, que inician temporada al unísono.

Es comunitario, y también colaborativo, puesto que algunas de sus obras se han realizado de forma asamblearia, como 'El Jardín', un proyecto de la compañía NOcollective en colaboración con Etopía y Naves Matadero de Madrid que se representa hoy en El Teatro Principal. O como la propuesta del Teatro El Gancho, que interpretará en la calle una obra realizada por los propios vecinos del barrio.

El festival es también internacional. El artista Olivier Dubois, considerado uno de los mejores bailarines del mundo, presentará por primera vez en España su espectáculo 'My body of coming forth day', y lo hará en Zaragoza, donde también actuarán los británicos Blind Summit, así como la compañía mexicana Cuatro X Cuatro que interpretará su proyecto 'Disolver'.

La propuesta nacional la protagonizarán la cantante Silvia Pérez Cruz y la bailaora Rocío Molina, que unen sus talentos en la gira 'Grito pelao'; además de Mónica Valenciano y Kukai Danza, Premio Nacional de Danza.

Pero además de comunitario, colaborativo, internacional y nacional, Zaragoza Escena es también talento local. Hasta siete compañías aragonesas participan con obras como '1971', 'Teruel- Texas' o 'Reglas, usos y costumbres de la sociedad moderna.

Por otro lado, coincidiendo con el Zaragoza Escena, la fotógrafa Cristina García Rodero abre la temporada de Caixaforum con su exposición 'Tierra de sueños', compuesta por fotografías de mujeres de la marginal comunidad india de Anantapur. Será la primera exposición de una programación que traerá la muestra de 'Dalí atómico', 'Disney . el Arte de contar' o 'Arte y mito. Los dioses del Prado', ya asomando a 2019.

Y el Festival Asalto, por su parte, llena ya de arte urbano los espacios del barrio Oliver con la aportación de diez artistas internacionales y la participación vecinal. Los días 14,15 y 16 de septiembre el Festival Asalto celebrará cerca de veinte talleres y actividades.

Y finalmente, del 6 al 14 de octubre, llegarán las fiestas del Pilar de Zaragoza con cientos de actividades que animarán a una ciudad volcada. La programación musical viene animada por estilos para todos los gustos.

David Bisbal, Vetusta Morla, Izal, Manolo García, Mago de Oz, Celtas Cortos, David Bustamante, Antonio Orozco, Dani Martín, Kase. O, o el violinista Ara Malikian, entre otros, son algunos de los nombres confirmados.