«Zaragoza es una referencia por cómo digiere la cultura»

—Puede resultar una pregunta obvia pero, ¿cuál es el secreto de Los Secretos?

—No lo es tanto pero no creo que haya un secreto especial. Somos un grupo al que le gusta lo que hace y tiene la respuesta del pú- blico con el que formamos una especie de matrimonio. Porque por muy bueno que quieras ser, que aprendas, que estudies, que trabajes muy duro y que ensayes un montón, si no hay nadie que te siga… La única forma de hacer un segundo o un tercer disco cuando empiezas tu carrera es que haya público. Ese sería el secreto más importante, tener siempre a alguien que pueda ver tu concierto o que quiera consumir tu música.

—Pero muchas bandas con esos condicionantes se han quedado por el camino...

—En España estamos acostumbrados a ver como las carreras son prácticamente como un fuego artificial, que suben muy alto y cuando están en lo más alto, estallan y desaparecen. Tal vez porque muchos piensan que han tocado cielo y ya no pueden repetir y piensan en proyectos paralelos. Pero, a nuestro lado, en el 2017, tendríamos que tener 20, 30 o 40 bandas de nuestra época con las que compartimos éxito y ya no están. A lo mejor la pregunta debería ser para ellos, ¿qué les ha pasado a los demás para que no estén donde una banda normal tiene que estar?

—¿No se consideran extraordinarios por aguantar tanto tiempo y con el beneplácito del público?

—Lo normal es lo que hemos hecho nosotros, hacer una carrera lo más digna posible, intentando poner encima de la mesa todo nuestro poderío y carisma para seguir embaucando a la gente y seguir gustando intentando que cada actuación, gesto y disco sea lo mejor que podamos hacer en ese momento. Esa es la política de cualquier banda. Si te gusta lo que haces tienes que agradecérselo al público que te está siguiendo haciéndolo lo mejor posible.

—Todo lleva al hecho cultural que es la música.

—Los Eagles o los Rolling empe-zaron en compañías que eran hechas por músicos para músicos y con la música como último fin. Pero a mediados de los 70 cuando empiezan a vender tanto todos esos artistas, las multinacionales compraron esas empresas para ganar dinero y convertir un arte en un negocio. Los españoles cuando empezamos en los 80 ya existían las multinacionales, ya había esa política de radio comercial, consumo… Eso ha sido una prueba de estrés para la cultura de la sociedad de los años 80. Muy pocos hemos sabido aguantar esos altibajos que provoca la economía de mercado aplicada a la música que tanto daño ha hecho en un sentido o en otro. Tan pronto como te encumbran te ponen fecha de caducidad porque nada puede superar el estrés de la multifama o el tocar los cielos en cuanto a ventas o desarrollo de la obra. Creo que tiene que haber un punto intermedio, nosotros hemos estado en esa franja, luchando contra corriente como los salmones y saltando de cada etapa, de cada tragedia con el cariño de nuestros seguidores y con mucha fe. Pero ya te digo, no sabemos si los raros somos nosotros o esto es lo normal.

—No me negará que lo que sí son Los Secretos es un grupo que desde el principio ha hecho un tipo de música que sigue manteniendo.

—Esa obsesión por el éxito, por las cifras de venta que tienen otros es lo que nos ha diferenciado. Nosotros no tenemos una trayectoria de acumulación de éxitos sino una carrera de fondo en la que hemos hecho discos para disfrutar, para que queden para la posteridad, preocupándonos muchísimo de qué canciones iban en cada LP... Hemos tenido una artillería de canciones que al final en la trayectoria de cualquier banda es lo que queda. Antes, la canción era la que movía montañas y luego, después de haber comprado tus discos, hacías una pequeña gira. Ahora es al revés, los discos ya no se venden. Estamos entendiendo que las cosas son así y la economía de mercado ha hecho una exageración brutal del dinero que se puede sacar de una cosa artística. Nosotros hemos estado entre dos aguas, entre la música de autor muy minoritaria y la comercialidad, con un pie en cada sitio y buscando el equilibrio para no caernos pero eso significa que hemos hecho el trabajo bien a fin de cuentas.

—¿Se cansan de tocar determinadas canciones?

—Teóricamente, no, pero en el fondo sí. Son canciones muy elementales, no tienen grandes arreglos porque intentas preservar la pureza y la frescura que tenían en su época. Pero cuando las tocas y ves la cara de felicidad de la gente, el calado que ha tenido en sus vidas y las emociones que mueven, la canción cobra un significado tan brutal que te olvidas de la tontería esa de que esta canción la hemos tocado mil veces. Es en ese momento, cuando dices, ¿cómo no vamos a tocarla si el primero que se lo pasa en grande soy yo?

—¿Zaragoza es una de sus ciudades más queridas?

—Zaragoza es un referente en cuanto a la música. En los 80, el público selecto, donde había buenos conciertos y te apetecía ir a tocar era Zaragoza, había grupos, cultura de música, de conciertos, de rock and roll. Zaragoza es una referencia por cómo acepta la cultura y la digiere. Es una gozada.

—¿Cómo va a ser el concierto de Zaragoza?

—Tenemos dos espinas dorsales. Una es esos trabajos que tenemos que hacer cada x minutos del show para que la gente nostálgica que va a ver Los Secretos por unas canciones no se vaya defraudada en absoluto. Pero dentro del show tienes 25 canciones que llegan a las casi dos horas tienes espacio para meter también 12 canciones de cada palo. El otro palo son canciones que vamos cambiando, que son del mismo rango de calidad para nosotros, unas que ya han estado más tiempo en las radios y otras menos pero no por eso son peores canciones que las demás.