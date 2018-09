Ábalos acusa al independentismo de 'embaucar a toda una comunidad'

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido este sábado a los independentistas que dejen de "embaucar a toda una comunidad" hacia una independencia que es "inviable" y ha avisado de que están dando "combustible" para que reaparezca la ultraderecha. Ábalos ha intervenido en un acto con militantes en L'Hospitalet del Llobregat junto con la alcaldesa de esta localidad, Núria Marín, y el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa.

El ministro ha defendido que los soberanistas tienen "derecho a pensar y predicar" la independencia, pero "no a embaucar a toda una comunidad hacia la ruptura", pues "aunque pudieran ser mayoría, que no lo son, no podrían romper un país así", ha considerado.

En este sentido, ha remarcado que la independencia es "inviable" y que no hay "más punto de encuentro que el autogobierno catalán", a la vez que ha remarcado que el Gobierno, aunque quiere insistir en el diálogo, "no va a ser débil a la hora de aplicar la ley y de enfrentarse a cualquier abuso".

Ábalos ha advertido al movimiento soberanista de que ha dado "alas a los que no quieren el autogobierno", ya que, a su juicio, ha proporcionado "combustible para que la ultraderecha vuelva a aparecer". Así, ha destacado que, tras el primer aniversario de los plenos de Parlament del 6 y 7 de septiembre del 2017, sigue habiendo "enconamiento", pues hay quien "no quiere aprender".

El ministro ha insistido en que la independencia es "inviable" incluso si el soberanismo superara el 50% de los votos, algo que no ha sucedido en los últimos comicios electorales. Ha subrayado que el soberanismo, en caso de ser mayoritario, no podría "imponer al resto" la independencia, aunque los contrarios fueran un 48%, una parte de la población que, ha incidido, "no podría ser expulsada". Además, ha lamentado el "mérito" de los soberanistas de dar "combustible para que la ultraderecha vuelva a aparecer", y ha avisado de que esta "conexión" entre esos extremos "pone en riesgo la democracia y la convivencia".

En contraste, ha puesto como ejemplo L'Hospitalet, una ciudad con "personas que vinieron de todas partes" y que se ha construido, ha dicho, "no expulsando, sino acogiendo". El ministro no solo ha vertido críticas al soberanismo, sino también a Ciudadanos, formación a la que ha acusado de "poner la presión en Cataluña para obtener votos en el resto de España", algo que ha avisado de que "no es bueno para la convivencia".

En cambio, ha defendido que la propuesta del PSOE es "buscar la concordia", ya que "mientras no hay acuerdo la sociedad se hunde". Tras la ruptura del pacto en Andalucía, el ministro de Fomento también ha criticado la "moralidad" de Ciudadanos, cuando meses antes se "retrató" dando apoyo en solitario a Mariano Rajoy, y ha juzgado que la formación naranja tiene "animadversión" a los socialistas.

Por su parte, Salvador Illa ha señalado que en cien días de Gobierno de Pedro Sánchez "se ha demostrado que una España distinta a la del PP es posible, que hay otra España del progreso que quiere hablar con todo el mundo dentro de los marcos de la legalidad vigente".

El dirigente del PSC ha pedido para este curso político en Cataluña una "actitud de reconciliación" por parte del soberanismo, porque el problema, a su juicio, no es con el Estado sino "entre catalanes". Illa ha tachado de "sectaria" la decisión del Ayuntamiento de la Pobla de Segur (Lleida) de organizar una consulta para determinar si el paseo Josep Borrell debe pasar a llamarse "1 de octubre".

Por su parte, Núria Marín ha agradecido a Ábalos que el Gobierno haya "sacado del congelador para poner en el horno" el soterramiento de las vías de tren en L'Hospitalet, lo que es una reivindicación histórica.