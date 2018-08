El abogado de Puigdemont detalla los planes políticos del independentismo

l abogado del ‘expresident’ Carles Puigdemont, Jaume-Alonso Cuevillas, ha detallado, con la ayuda de la periodista Pilar Rahola, los próximos pasos que seguirá el independentismo en este otoño. Según Cuevillas, en un acto celebrado en Bellcaire de l’Empordà, la conferencia que pronunciará el próximo 4 de septiembre el ‘president’ Quim Torra “marcará” el tono de esta “segunda temporada [en un simil con una serie de televisión] que será intensa pero acaba bien”. “El mensaje que dará Torra es que vamos a por todas”. Tras la intervención de Toorra se sucederán “las fechas clave”, el 11 de Setembre y todos los aniversarios de los hechos acaecidos hace un año. Entre ellos, el 1-O.

“El 1-O tenemos que volver al ‘lugar del crimen’” señaló en referencia a los colegios electorales. Luego Rahola insinuó que se estaba barajando una ocupación física de esos colegios, como acto de reivindicación. “Tenemos que hacerlo por todo lo alto. Pegaron a nuestros hombres, mujeres e hijos. No sabemos si pararemos el país o si ocuparemos los colegios, ya veremos”, señala la periodista según el vídeo que circula por Whatsapp.

Rahola también explicó que el objetivo de este Govern es crear “un segundo momento republicano”para declarar la independencia y que visto lo que ha sucedido en estos meses, “en que echarse atrás no ha servido de nada, no a hacer”, es decir, no recularán.