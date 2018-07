Albiol afirma que Puigdemont podría convertise en un inmigrante ilegal

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmado este miércoles que Carles Puigdemont podría convertirse en inmigrante ilegal tras la negativa del juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a aceptar su extradición solo por malversación. "Cuando le caduque el carnet de identidad o el pasaporte deberá volver a Catalunya o estará en una situación irregular y deambulando por Europa, y hay países europeos que son estrictos con la inmigración y lo llevan a rajatabla", ha espetado.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha sostenido hoy que "poner 200 cruces en una plaza es infumable" y que es "violencia" respecto a los ciudadanos que no son independentistas, y después ha matizado que "no es violencia física". En este sentido, ha responsabilizado del incidente del pasado domingo en Vic (Barcelona), donde un coche embistió las cruces amarillas que se habían colocado en la Plaza Mayor en un acto en apoyo a los presos soberanistas, "a los que llenan las plazas de cruces" y no al conductor.

"Nadie se acuerda de Franco"

Al ser preguntado por la intención del Gobierno de exhumar los restos del dictador Francisco Franco, Albiol ha sostenido que "le parece lamentable" que el PSOE "tenga que desenterrar a Franco para marcar perfil". "Nadie se acuerda de Franco menos los nostálgicos. No creo que sea una prioridad más allá de para aquellos que no tienen programa", ha sostenido.

No ha escondido su sosiego tras la victoria de Pablo Casado en las primarias del PP. Mantienen buena sintonía y concretan gestos para volcarse en el conflicto catalán. Uno de ellos se escenificará mañana, con la celebración del primer comité ejecutivo del partido en Barcelona, un encuentro cargado de contenido simbólico y la primera oportunidad para el nuevo presidente de los azules de desplegar su discurso sobre Catalunya. "Ahora estamos en la oposición y esto nos obliga a hacer un replanteamiento que puede ayudar a recuperar algunas esencias que, cuando uno gobierna, por puro pragmatismo, se deja en segundo plano", ha señalado Albiol.

Sobre las declaraciones de Casado en que decía que Puigdemont acabaría como Companys, ha dicho que cree que "no va a ser la mejor expresión": "No creo que nadie fusile a Puigdemont. Me parece una barbaridad, estamos en una democracia, pero no podrá volver a Catalunya si no es entregándose a la Justicia".

Ya centrado en su afán de recuperar la vara badalonesa en las próximas elecciones municipales, se ha enorgullecido de haber apoyado al candidato ganador. "Ha generado mucha ilusión, especialmente en Catalunya", ha admitido. Y es que Casado cosechó casi el doble de votos que sus contrincantes en la primera vuelta y recogió el apoyo de la mayoría de comisarios catalanes debido al apoyo de tres dirigentes provinciales: Daniel Serrano (Barcelona), Alejandro Fernández (Tarragona) y Marisa Xandri (Lleida).

"Es una gran oportunidad, un candidato con las ideas muy claras. Y, si tiene un poco de suerte, estoy seguro de que seremos capaces de volver a aspirar a ser la primera fuerza política", ha añadido Albiol, que ha querido quitar hierro a la polémica del máster achacándolo a la búsqueda de problemas "donde no los hay".

Albiol ha celebrado el apoyo del expreisdente del Gobierno José María Aznar y ha negado que "mande en el PP", aunque le parece "muy buena imagen" que vuelva a "acercarse" al partido. "Ojalá pueda a volver estar de forma más o menos activa", ha pedido.