Albiol carga contra Rivera por tener "los mismos objetivos" que Puigdemont

El PPC ha firmado este lunes una declaración de intenciones para que no quepa duda de que no forjarán pactos con formaciones que no defiendan la Constitución y que no facilitarán la investidura de quien esté por un referéndum en Cataluña "sea legal o ilegal". Los populares, ante los malos resultados que les auguran las encuestas, temen por las intentonas de sus únicos posibles aliados, Ciutadans y el PSC, de dejarles al margen de futuros acuerdos de gobierno. "Si nos juntamos somos la única opción que puede garantizar que salgamos del pozo en el que nos ha instalado el independentismo", les ha emplazado.

Eso sí, Albiol no ha escatimado las críticas a sus potenciales socios. A los socialistas les ha reprochado que dejen la puerta abierta a un acuerdo con ERC, ya que considera "alucinante" que "Iceta se crea que ERC pueda caer en los brazos del constitucionalismo". A los naranjas, les ha instado a no pactar con Catalunya En Comú – Podem y ha pedido a Albert Rivera que deje de "insultar" a los votantes y militantes del PPC. Le ha exigido que se disculpe públicamente por ello, aunque duda de que lo haga porque cree que "de humilde tiene poco".



El cabeza de lista de los populares ha cargado contra el líder naranja y ha asegurado que Rivera y Puigdemont tienen los mismos objetivos: "ganar las elecciones" y "querer hundir al PP para debilitar el Gobierno de España". "Esta es la principal garantía de que somos una fuerza decisiva", se ha enorgullecido. Para él, la meta de estos próximos comicios es sobrepasar el 1,5% de los votos que recogen las encuestas para "posibilitar un cambio en la Generalitat".

Santamaría aterriza en campaña

El candidato se reunirá esta tarde con representantes de gremios y asociaciones de restauración, turismo, y comercio de Barcelona, arropado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Será la primera vez que Santamaría pisa Cataluña después de haber tomado las riendas del Govern de la Generalitat, después de que Rajoy le delegara las funciones de Carles Puigdemont y parte de las de Oriol Junqueras con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.