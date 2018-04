Alemania y el CAC estudian las amenazas de Jiménez Losantos

La última salida de tono del locutor de EsRadio Federico Jiménez Losantos será investigada no solamente por el Consell de l’Audiovisual de Cataluña (CAC), sino también por la policía alemana. Y es que el radiofonista reaccionó con varias amenazas a la decisión de la justicia germana de impedir que a Carles Puigdemont se le pueda juzgar por rebelión: «El ratón al gato le puede hacer toda clase de fechorías. Toda clase de fechorías. En Baleares, todas. En Baleares hay como 200.000 alemanes de rehenes. En Baviera pueden empezar a estallar cervecerías. Ya pero, ¿usted qué propone? ¿Una acción? Naturalmente. Nos han abofeteado, nos han dado una patada en los dídimos».

En un tuit, la policía de Munich, la capital del land de Baviera, confirmó que tiene constancia de las palabras de Jiménez Losantos y agradeció a los usuarios que le hayan remitido las grabaciones del controvertido editorial del locutor. Por su parte, el CAC analizará las declaraciones del comunicador sobre la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein de dejar en libertad bajo fianza al expresidente de la Generalitat. El organismo regulador también recibió varias peticiones de estudio del caso.

INSULTOS GRAVES

Los exabruptos de Jiménez Losantos fueron múltiples. «El miserable juez alemán ofende a todos los españoles, se burla de nuestra Constitución y de nuestro orden jurídico. España nunca ha sufrido una humillación de este calibre durante, mínimo, los últimos 40 años», subrayó antes de recalcar que le da igual si el magistrado «es nazi, comunista o pagado por los separatistas». En su opinión, el juez alemán actuó con «el típico racismo protestante contra los países católicos». Y ahondó: «Hay que considerarlo como tal. Es un acto racista. Baviera no se puede separar de Alemania, pero de España lo puede hacer cualquiera. Hay un punto de racismo intolerante entre los países del norte y el sur de Europa. No se puede aceptar ser considerados ciudadanos de segunda».

Pero Jiménez Losantos no se olvidó de arremeter con dureza contra el Gobierno del PP, al que definió como «una mierda», e incluso hizo un alegato contra la Unión Europea. «Si este Gobierno no fuera basura política y humana, hoy mismo convocaba elecciones y rechazaba nuestra pertinencia de la UE. El Gobierno no ha hecho nada para defender a España», apostilló.

TUIT DE RUFIÁN

Las palabras le valieron también a Jiménez Losantos duras críticas en las redes sociales, donde el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián publicó: «Valtonyc frente a unas rejas y Losantos frente a un micro». Se refería así al rapero condenado a tres años y medio de prisión por sus letras sobre el rey Juan Carlos.

El polémico comunicador consigna ya dos condenas judiciales. En el 2008 tuvo que pagar 36.000 euros al entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el año pasado abonó 10.000 euros a la dirigente de Podemos Carolina Bescansa. En ambos casos por injurias.