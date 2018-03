Amnistía Internacional exige la libertad "inmediata" de Sànchez y Cuixart

Coincidiendo con los cinco meses del ingreso en prisión preventiva del expresidente de la ANC y candidato a la investidura, Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Amnistía Internacional ha reclamado este viernes su "inmediata" puesta en libertad y la retirada de los cargos que pesan contra ellos.

"Entendemos que los cargos son desproporcionados e injustificados", ha declarado la coordinadora de la entidad en Cataluña a los medios en el Parlament tras reunirse con el presidente de la Cámara, Roger Torrent, cerca de hora y media. Durante su encuentro, han abordado los derechos humanos en Cataluña y toda España, con énfasis en la situación de Sànchez y Cuixart: "Le hemos trasladado nuestra preocupación por los ataques a la libertad de expresión, y que queremos la salida inmediata de la prisión preventiva y la retirada de cargos" de los líderes soberanistas.



Ribas ha reiterado que Amnistía Internacional no les considera "presos políticos", porque, ha justificado, esta terminología no encaja con la que utiliza la entidad, que prefiere hablar de "presos de conciencia". No obstante, ha añadido que "es muy pronto para valorar si lo son, porque el proceso se encuentra todavía en fase de instrucción".

"Lo que sí entendemos ya es que los cargos que se les atribuye son desproporcionados e injustificados", ha insistido, y ha explicado que Torrent le ha trasladado su máxima disposición para garantizar los derechos humanos.

Junqueras y Forn

Sobre la valoración que hace Amnistía de la situación de los también presos Oriol Junqueras y Joaquim Forn, Ribas ha dicho que la entidad "está haciendo seguimiento de sus casos para asegurar que se garantizan sus derechos fundamentales", y también ha dicho que es pronto para valorar si son o no presos de conciencia.

El pasado mes de noviembre, la organización ya rechazó calificar como "presos políticos" o "de conciencia" a los 'exconsellers' y los 'Jordis', al considerar que "están acusados de actuaciones que pueden constituir delito".

Torrent ha publicado en Twitter su encuentro con Ribas, en el que también ha participado el responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Cataluña, Eduard Martínez.