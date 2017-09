La ANC dice que será un éxito que voten un millón de catalanes

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha afirmado este sábado que, habida cuenta el "sitio" que a su juicio ejerce el Gobierno central contra el 1-O, llegar a un millón de participantes ya sería "un éxito desbordante". Sànchez ha ofrecido una rueda de prensa junto con el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el International Press and Broadcasting Center de Mediapro, el día antes del referéndum convocado por la Generalitat para mañana 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

La cifra menionada por Sànchez es aproximadamente la mitad de los 2,3 millones de catalanes que participaron en la votación del 9-N del 2014, cuando se produjo la primera consulta independentista. En aquella ocasión, sin embargo, se pudo votar libremente. De los 2,3 millones de votantes, el 80,91% optó por el 'sí-sí', el 10,02% por el 'sí-no' y el 4,49% por el 'no'. Asimismo, Ortega ha explicado que durante el proceso de prórroga del 9-N, se registraron 26.103 participaciones válidad, y 13.435 se recibieron desde los 19 puntos de votación en el extranjero.

Sitio del Gobierno

El líder de la ANC ha criticado el "sitio" aplicado por el Gobierno central y ha admitido que "con esta presión, puede ser difícil una alta participación", ya que ir a votar se puede convertir en una "heroicidad".

"Queremos que participe cuanta más gente mejor, pero el sitio del Gobierno nos pone el listón muy alto: un millón -de participación- sería un éxito desbordante, pero nosotros trabajaremos para superar esta cifra", ha expresado Sànchez. De producirse esta cifra, sería inferior a la consulta del 9 de noviembre de 2014, cita en la que participaron 2,3 millones de catalanes.

Normal funcionamiento de referéndum

Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural ha asegurado que la orden judicial al Centre de Telecomunicacions i Tecnología de la Informació (CTTI) para suspender servicios informáticos susceptibles de utilizarse el 1-O no afectarán al "normal funcionamiento" del referéndum.

Cuixart ha asegurado que el Govern no se ha sorprendido con el auto de la magistrada Mercedes Armas, que requiere al CTTI que suspenda el servicio de 29 servicios informáticos. "Por parte del Govern no lo han recibido con mucha sorpresa, pero sí con indignación de ver cómo los cuerpos de seguridad del Estado usan recursos públicos para tratar de prohibir algo legal y que no está tipificado como un delito, como es el un referéndum", ha expresado.

Asimismo, ha insistido en que el Govern ha garantizado que este domingo habrá urnas y papeletas en los colegios electorales, y ha lamentado que el Estado español esté "malversando millones de euros para perseguir el voto electrónico".