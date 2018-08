ANC y Òmnium preparan un homenaje a Forn y Trapero delante de Lledoners el 17-A

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) descarta organizar cualquier acto de protesta por la presencia del rey Felipe VI en los actos de commemoración de los atentados de Barcelona el 17-A, tal como ya dio a conocer Òmnium Cultural. Así lo ha explicado en una entrevista a Catalunya Ràdio Elisenda Paluzie, presidenta de la entidad catalanista. Asimismo, ha anunciado que, junto a Òmnium, realizarán un homenaje al 'exconseller' de Interior, Joaquim Forn y al mayor Josep Lluís Trapero por su buena actuación al mando de los Mossos d'Esquadra durante el atentado.

De este modo, las dos organizaciones independentistas convocarán una concentración de homenaje delante de la cárcel de Lledoners, donde todavía se encuentra preso Forn, aprovechando la anunciada visita de Quim Torra al 'exconseller'.

Paluzie considera que, aunque han clamado contra la presencia del rey en otras ocasiones, es la mejor manera de actuar ese día. "Hay unos protagonistas centrales que son las familias de las víctimas. Es muy duro y vienen aquí. Y más siendo extranjeros, volivendo al lugar donde se produjo todo. Y eso es lo que tenemos que poner todos en el centro, todos, también el gobierno central", ha expresado confiando en que las instituciones españolas no intenten acaparar el protagonismo.

La ANC descarta "impulsar acciones que interfieran en el acto de las víctimas" y espera que esta conmemoración "muestre el agradecimiento especial a los cuerpos de seguridad que actuaron". Paluzie ha recriminado al gobierno que "se da la circumstancia anormal que las dos personas que fueron felicitadas por todo el mundo, Forn y Trapero, ahora uno está acusado de sedición y el 'conseller' está en la cárcel", y ha sentenciado que "tiene que haber un recuerdo y homenaje a estas personas".

11 de septiembre

La presidenta de la ANC ha alertado que la movilización que preparan para la Diada Nacional "será especial y muy distinta a las demás" ya que, explica, "es la primera vez que se hace en un contexto de represión política sin precedentes, con cárceles y represalias. Y también después del 1-O". Ha manifestado también que "el objetivo principal será mostrar que la represión no ha conseguido lo que quería: abandonar los objetivos políticos de los independentistas".

Además, Paluzie ha dejado claro que "no será una manifestación por los presos, será por la independencia y la República catalana". Aun así, ha admitido que inevitablemente "el contexto represivo estará presente", por lo cual esta Diada "no puede ser festiva. El tono será pacífico y cívico, pero será especialmente reivindicativa y austera, para reflejar la especial situación que tenemos".

Desde la ANC admiten que "Catalunya ahora mismo no es una república" aunque explican que "se delcaró la independencia y hay una mayoría independentista en el Parlament, pero esta independencia no se ha hecho efectiva". Este es uno de los motivos por los que la movilización de la Diada girará principalmente entorno reclamar la independencia.

"Catalunya es una nación, no una autonomía", ha espetado y por eso expresa que "tenemos derecho a la autodeterminación". Aun así, ha reconocido y lamentado que "después de lo sucedido el pasado octubre y de no hacerse efectiva la República, no hay una estrategia clara, definida y pactada para hacerla efectiva", ya ha añadido que esto "es una evidencia". Paluzie pide "volver a poner el objetivo común encima de la mesa y ponerse de acuerdo como otras veces"