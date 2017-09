Andrea Levy envía un mensaje de calma porque "Rajoy defenderá la democracia"

La vicepresidenta general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha enviado hoy a los catalanes y al resto de españoles un mensaje de "calma" y "tranquilidad", porque el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha dicho, no va a permitir que los independentistas tomen "la democracia por asalto".

Andrea Levy se ha referido así al referéndum que promueve la Generalitat, ante la expectación de lo que ocurrirá mañana, 1 de octubre, en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en el Día del Afiliado del Partido Popular en Aragón.

Levy, quien no ha podido intervenir en el acto previsto en el Parque de Atracciones de Zaragoza debido a la lluvia, ha afirmado que todos los españoles pueden seguir viviendo en un proyecto de "concordia" y, por ello, ha hecho una llamada a la "tranquilidad" y a la "calma", para "no entrar en provocaciones ante lo que está sucediendo en Cataluña".

"Creo que es fundamental que a pesar de la tensión emocional de lo que se está viviendo, los catalanes den un ejemplo de paz y de tranquilidad, de convivencia, porque una sociedad no puede dividirse", ha apuntado.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de España, y su presidente, Mariano Rajoy, no van a permitir que se tome "por asalto la democracia de todos en Cataluña" ni que los "intolerantes" impongan su ley, que "es de todos y es la que garantiza nuestra convivencia".

Y por ello, ha indicado, los catalanes y, el resto de españoles pueden estar "tranquilos", porque "ahí va a estar a Mariano Rajoy para defender el estado de derecho, la democracia y la libertad e igualdad de los españoles".

Levy ha asegurado que el referéndum que promueve la Generalitat es un "fraude" a la democracia y ha lamentado que sus dirigentes intenten hacer ver que lo tienen todo organizado cuando realmente, ha dicho, no es operativo en estos momentos, con "urnas opacas donde no se pueden ver las papeletas".

Sobre los dirigentes de la Generalitat de Cataluña, ha destacado que aquellos que "incumplen" la ley, aquellos que se creen "muy osados", se inhabilitan a sí mismos por sus "propias decisiones", al tiempo que ha señalado que desde el PP desean que se reconduzca la situación desde la política y "poder superar esta triste etapa", a través del diálogo y el consenso.

"Queremos encontrar interlocutores válidos en la Generalitat, políticos que no dilapiden las instituciones", ha comentado Levy.

Respecto al día después del 1 de octubre, ha precisado que confía en que una parte de la ciudadanía escuche al Gobierno de España cuando se demuestre, ha dicho, el fraude del referéndum.

En este sentido, ha recordado que el Estado autonómico cuenta con la aprobación mayoritaria de la ciudadanía, según el barómetro del CIS, aunque ha añadido que siempre hay "margen de mejora", como fortalecer el sistema de financiación de las autonomías.

"Hay muchos retos para aquellos que quieren hablar y convivir", ha manifestado Levy, quien ha añadido que "como catalana" se ha sentido como en casa en Zaragoza, al igual que en cualquier rincón de España.

Por su parte, el secretario del PP en Aragón, Luis María Beamonte, quien ha agradecido a Levy su asistencia, se ha referido también al 1 de octubre, y, en concreto, al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con quien trabajó en un proyecto de ámbito nacional, ha dicho.

"Entonces, no me dio la impresión de ser el kamikaze que ha demostrado ser; ha abierto una brecha entre los ciudadanos para tapar las vergüenzas de su partido", ha indicado Beamonte, quien ha añadido que no se puede actuar de la manera "tan irresponsable" con la que ha actuado, en su opinión, el presidente de Cataluña.

Por último, ha recordado que Aragón y Cataluña son dos "regiones hermanas", unidas por lazos culturales, sociales y económicos.

El acto central del Día del Afiliado, al que ha asistido también la expresidenta del PP en Aragón, Luisa Fernanda Rudi, se ha suspendido debido a la lluvia, que ha empezado a caer en el parque de atracciones, en el momento en el que estaba interviniendo Luis María Beamonte.

No obstante, la lluvia no ha impedido que cerca de 2.000 asistentes disfrutaran después una comida popular amenizada con jotas y del tradicional torneo de guiñote.