Anna Gabriel consigue un permiso de residencia en Suiza para 5 años

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que huyó a Suiza el pasado 17 de febrero para esquivar la acción de la justicia española, ha conseguido un permiso de residencia en el país helvético para cinco años, según ha explicado en RAC-1 su madre, Maribel Sabaté.

"Esto dará a mi hija la tranquilidad de optar a puestos de trabajo o presentarse a convocatorias a las que le era más difícil acceder", ha añadido Sabaté, al tiempo que ha afirmado que Gabriel recibió el permiso la semana pasada y que desde que ha llegado a Suiza "no ha parado", haciendo colaboraciones con entidades, cursos de inglés y ahora empezará un doctorado en la Universidad de Ginebra.

La madre de la 'cupaire' ha detallado que el día que su hija le dijo que se marchaba fue el más duro de su vida. "Yo no quiero pasar ni un día de mi vida en una cárcel con unas reliquias franquistas que te quieren humillar, que te quieren hacer decir lo que no sientes, y yo no quiero pasar por este trago", le dijo Gabriel.