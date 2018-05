El Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la sentencia de 'La manada'

Hay que leer la Sentencia 371 folios y sobre todo el voto particular (237 folios). Después decir que no están de acuerdo con el fallo no les corresponde como Administración Local porque su opinión no es una competencia del Ayuntamiento. Seguimos sin saber lo que nos corresponde y lo que nos compete. Creo que la formación y educación es tan importante que esta declaración es un ejemplo de falta de prudencia y por ello deben volver a clase y leer a nuestro buen Gracian. No es por ser pedante pero desde luego con estas actuaciones niegan la evolución y volvemos a ser simios, sin insultar a esta gran especie de la que a veces me siento más cercano viendo a los humanos que nos gobiernan.