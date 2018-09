Bélgica da otro revés a España al rechazar la entrega de Valtònyc

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, no será extraditado a España. El Tribunal de Primera instancia de Gante rechazó la ejecución de la orden europea de detención y entrega tras concluir que los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas recogidas en sus canciones, por los que fue condenado en febrero pasado a tres años y medio de cárcel, no son delito en Bélgica. La Fiscalía de Gante ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión ante el Tribunal de Apelaciones y deberá presentar sus alegaciones en un plazo de 15 días

«Estoy muy contento de ser libre y que no me extraditen, pero estoy muy triste porque otros compañeros en España no tienen un juicio libre. Hemos venido a ganarlo todo, a poner mi caso al servicio de la lucha por los derechos fundamentales y la libertad de expresión. Llegaremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, crearemos un precedente y se demostrará que tenemos razón: que en España no hay libertad, no solo por no votar sino que tampoco hay libertad de expresión», valoró.

El joven rapero huyó a Bélgica a finales de mayo para evitar su entrada en prisión. La Audiencia Nacional emitió poco después una orden europea de detención y entrega activando la maquinaria. La decisión de ayer supone un nuevo varapalo para la justicia española. Y es que, según el magistrado belga, tampoco en este caso se cumple el requisito de la doble incriminación necesario para ejecutar la euroorden. Es decir, que los tres delitos por los que era reclamado en España también sean considerados delitos en Bélgica.

Según han explicado fuentes del Tribunal, la legislación belga no contempla el delito de enaltecimiento del terrorismo y solo tipifica la incitación a cometer un acto terrorista, que no se da en este caso. Tampoco pasa la criba el de injurias a la Corona ni el delito de amenazas al ser estas verbales y no condicionales, cuando la legislación belga exige que sean por escrito. «Esto es libertad de expresión y ninguna de las canciones tenían contenido criminal», aseguró Gonzalo Boye, abogado de Valtònyc.

En paralelo a este proceso, la defensa del rapero confirmó su intención de recurrir la condena ante la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo. El equipo de abogados que llevan el caso se encuentran ya preparando el recurso que esperan presentar antes de finales de octubre.

La decisión, aseguran, refuerza aún más su caso judicial y debería llevar a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo a replantearse la situación. «Siempre es tiempo de rectificar», advirtió Boye, pidiendo la aplicación de «estándares europeos y democráticos» porque así «no pasaremos por situaciones tan bochornosas como la que han pasado en el día de hoy porque se ha planteado un caso ante la justicia belga que ha sido rechazado como lo fue en su día en Alemania» por la justicia.

CRÍTICA DEL PP / El fallo desató también críticas y especialmente punzantes fueron las del líder del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, que reclamó a Pedro Sánchez acciones «inmediatas» para evitar que Bélgica se convierta en un santuario de huidos de la justicia. «En la Unión Europea del siglo XXI no puede haber santuarios en un país miembro en los que los huidos de la justicia de otro país miembro se instalen impunemente», criticó González Pons, que volvió a pedir una actualización de la euroorden.