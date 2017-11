Bronca entre 'comuns', PDECat y ERC por recurrir el 155 ante el TC

Jornada de tensión por la parternidad del recurso del artículo 155 de la Constitución ante el Tribunal Constitucional (TC). 'Comuns' y PDECat han anunciado que registrarán la protesta ante la Justicia pero no se ponen de acuerdo respecto a quienes son los padres de la iniciativa. Mientras, ERC observa, aplaude la medida pero lamenta que no le hayan informado.

Las versiones son contradictorias. La legislación establece un mínimo de 50 diputados para poder registrar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Alegan los posconvergentes que, como ellos no son suficientes (8), se pusieron en contacto el martes con Unidos Podemos para pedirles el respaldo. Su coportavoz, Jordi Xuclà, ha dado por hecho que "lo más pronto que tarde" se registrará el recurso de forma conjunta por ambas formaciones, con parlamentarios de los dos signos políticos.

Los 'comuns' lo niegan. Aseguran que el recurso lo presentará su grupo parlamentario, Unidos Podemos, porque vienen trabajando en ello desde hace un mes. De hecho, EL PERIÓDICO adelantó que los de Xavier Domènech estudiaban qué fórmula concreta era más efectiva para hacerlo. Fuentes de los 'comuns' insisten ahora que, aunque han conversado con los posconvergentes, la iniciativa es suya y la registrarán con su marca. Desmienten, además, la afirmación del PDECat de que se hayan estado intercambiando textos desde el martes para consensuar una propuesta única.

Mientras ERC mira de reojo. Los republicanos dicen estar al margen de esas conversaciones. Este miércoles, el coportavoz parlamentario, Gabriel Rufián, reprochó a Pablo Iglesias que no haya recurrido ya el artículo 155 a pesar de tener el potencial en diputados necesario para hacerlo. Los republicanos, al igual que los posconvergentes, no tienen el mínimo requerido. "No nos han invitado a sumarnos y si nos invitasen nos añadiríamos", ha explicado el portavoz Joan Tardà, que ha celebrado la decisión de recurrir.

El pulso por el recurso coincide con la precampaña del 21-D. El tiempo máximo para presentarlo son tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).