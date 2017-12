El bulo del aumento repentino del censo electoral

En los últimos días ha circulado por las redes sociales y por Whatsapp un supuesto mensaje de Pilar Rahola en el que se denunciaba un aumento repentino del censo electoral con la voluntad de alterar el resultado de las elecciones del 21 de diciembre. Esta supuesta información cifraba en más de 210.000 los nuevos votantes que habrían aparecido "de la noche a la mañana", lo que ha resultado ser falso según han explicado los expertos en 'fake news' Maldito Bulo. Y es que el censo electoral que se utilizará el 21-D es el del 1 de agosto, fecha en la que no se sabía aún ni que habría elecciones.

La propia Rahola ya desmintió hace más de un mes que fuera la autora del citado mensaje. También Maldito Bulo reconoció como falsa la información que aportaba. A pesar de esto, a este mensaje se le sumaron diferentes denuncias publicadas en Twitter por varios usuarios en las que explicaban que habían recibido tarjetas censales erróneas en su casa.

