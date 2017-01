C's evita atacar al PP por esquivar el pacto para limitar los mandatos a dos legislaturas

Mariano Rajoy necesitaba el verano pasado conquistar a Ciudadanos para avanzar en el tortuoso camino hacia la investidura y lo logró. Primero aceptó las seis condiciones previas que le reclamó Albert Rivera para sentarse a negociar, y después ambos partidos redactaron un documento de 150 medidas que se debían llevar a cabo, algunas con urgencia (en tres meses) y otras a lo largo de la legislatura. Ahora, sin embargo, con Rajoy con plenos poderes en la Moncloa y consciente de que los 32 diputados de Ciudadanos no son suficientes para sacar adelante ninguna ley en el Congreso, el presidente del Ejecutivo se está olvidando de lo acordado con el partido naranja. Después del desdén con el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les trató durante la negociación del techo de gasto, de incumplir el Gobierno su compromiso de revisar la amnistía fiscal, de no destinar 5.000 millones a políticas sociales y otros muchos incumplimientos, el PP ha añadido esta semana otro más: Rajoy no se siente impelido por una de esas seis condiciones previas que señalaba que un presidente solo podrá estar en la Moncloa dos legislaturas.

Pero pese a este nuevo quebrantamiento de lo acordado, Ciudadanos, temeroso de caer en la invisibilidad si rompe con el PP por la violación del acuerdo de investidura, ha decidido decir lo contrario de lo que defendía en agosto. En aquel mes, Rivera y otros dirigentes como Miguel Gutiérrez, el secretario general del grupo parlamentario, defendieron ante las cámaras que esa condición afectaría a Rajoy y era una manera de asegurarse que el político gallego no se presentaba a una tercera elección. “Este sería el último mandato por ley de Rajoy porque queremos mandatos de 8 años”, declaró el líder de Ciudadanos.

NO SERÍA "RETROACTIVO"



Este martes, sin embargo, José Manuel Villegas, vicesecretario general de la formación, aseguró que el acuerdo entre los dos partidos se refiere a la necesidad de modificar la ley de Gobierno, pero que en ningún caso ese cambio afectaría a Rajoy porque no sería “retroactivo”. “Sería mejor que siguiera la línea marcada por José María Aznar, pero no sería un incumplimiento del acuerdo”, defendió en una rueda de prensa ante la sorpresa de los asistentes.

El PP, con el vicesecretario de organización, Fernando Martínez Maíllo, a la cabeza, dejó caer el lunes que ve gobernando 12 añosa Rajoy. Y el afectado no desmintió tal extremo cuando la prensa le preguntó después de esas caminatas que se está dando esta semana de vacaciones en Galicia.

El jefe del Ejecutivo ha dicho en varias ocasiones que consideraba positivo el límite a dos legislaturas que su mentor, Aznar, se impuso a sí mismo. “Nadie es imprescindible”, declaró en el 2004. Y en el 2008 revalidó esa idea y su partido aseguró antes de las generales (que ganó José Luis Rodríguez Zapatero) que si salía como presidente, no estaría más de ocho años en la Moncloa.