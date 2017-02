Los cabecillas de 'Gürtel', condenados a 13 años de cárcel por la trama valenciana

Ocho años después de que estallase el 'caso Gürtel' llega la primera sentencia judicial. Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes', la cúpula de la trama, han sido condenados a penas de entre 12 y 13 años de cárcel por el Tribunal Superior de Justícia de la Comunidad Valenciana por adjudicación irregular de contratos a la empresa Orange Market de los estands para la feria de turismo FITUR entre los años 2005 y 2009. La entonces consejera valenciana de Turismo, Milagrosa Martínez, ha sido condenada a nueve años de prisión.

Más allá de la causa de los trajes de Francisco Camps, se trata de la primera sentencia por las diferentes causas que hay abiertas sobre la 'red Gürtel' y llega apenas un mes antes de que se inicie en la Audiencia Nacional el juicio por un posible delito de fraude electoral y financiación irregular del PP valenciano en los años 2007 y 2008. Una pieza en la que, además de los cabecillas de la trama, también está acusada buena parte de la cúpula popular de ese momento, incluidos Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat, y Ricardo Costa.

En la sentencia conocida este viernes, el tribunal considera probado que los responsables de la 'Gürtel' crearon una trama empresarial para obtener contratos del Gobierno valenciano en diversas ferias de turismo tras realizar distintas actuaciones encaminadas a "manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos". Según el fallo, el grupo de empresas de Correa no tenía medios para ejecutar dichos trabajos, que subcontrataban con terceros, "pero obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes".

ADMINISTRACIÓN CÓMPLICE

El magistrado Juan Climent, ponente de la sentencia, considera probado que esa situación era admitida por la Administración autonómica y sostiene que no solo no se llevó un control efectivo de los pagos, sino que se alteraron los criterios de adjudicación para beneficiar irregularmente a las empresas de Correa, que contaban con información privilegiada, pues conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

La sentencia condena a Correa a 13 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho activo. Por esos mismos delitos y el de falsedad documental, el tribunal condena a Crespo a 13 años y tres meses, y a 'El Bigotes', a 12 años y tres meses. Otros empleados de la red de empresas, como Isabel Jordán, también han sido condenados, en su caso a seis años de prisión.

CONSEJERA ABSUELTA

Por su parte, la exconsejera y expresidenta de las Cortes Valencianas Milagrosa Martínez y su jefe de gabinete, Rafael Betoret, han sido condenados a nueve y seis años de prisión, respectivamente. En el caso de Martínez lo ha sido por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo. Varios funcionarios públicos como Isaac Vidal, Jorge Guarro o Anna Grau han sido condenados también a penas de entre tres y siete años.

La Sala ha absuelto en cambio a la también exconsejera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicios de infraestructuras turísticas de la consejería, del delito de prevaricación administrativa, el único por el que estaban acusados. La de FITUR era una de las seis piezas del 'caso Gürtel' y su sentencia se ha producido casi un año después de acabar el juicio.

PEDIRÁN LA NULIDAD DEL FALLO

El abogado de Francisco Correa, Juan Carlos Navarro, aseguró este viernes que es "muy desproporcionada" la pena y anunció que, además de recurrirla, pedirán la nulidad del fallo ante el Tribunal Supremo. A su salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Navarro explicó que ya había comentado con Correa el fallo y que igualmente lo considera descompensado. Aún así, insistió en que su representado seguirá colaborando con la Fiscalía como ya ha hecho en otras piezas de este mismo caso.

"Claro que vamos a recurrir, es obvio que hay que recurrirla porque es desproporcionada", apuntó Navarro, que añadió que lo es especialmente la condena a seis años de prisión por malversación de caudales públicos. "Es un delito de funcionario y han condenado a seis años a un particular, igual que a un funcionario", apuntó.

"No esperábamos una condena tan alta en malversación, ahí entiendo que es desproporcionado, en lo demás hay cosas que esperábamos", admitió. "Además, le han condenado a tres años por un delito de asociación ilícita, que es un delito que se introdujo al final, sin instrucción y sin investigación", subrayó. "Vamos a plantear la nulidad del procedimiento por un hecho muy concreto, que es que entendemos que la Sala estaba contaminada para conocer esta causa. Son cuestiones técnicas. La Sala resolvió sobre cuestiones de fondo sobre las que no tenía que haber resuelto, por ejemplo. Si eso lo reconoce el Supremo significaría una nulidad del juicio. Pero hay más causas", avanzó.

El abogado de Pablo Crespo, Miguel Durán, aseguró que la sentencia "es un disparate de tal naturaleza que estamos convencidos de que el Supremo la va a revisar en profundidad" y coincidió en que "existen supuestos de nulidad, como es la recusación que presentamos frente al ponente, el señor Climent, y otras nulidades". "Soy optimista porque creo que el Supremo no estará en las mismas condiciones que este tribunal. Estamos razonablemente tranquilos, nos habría gustado ahorrarnos esto pero ya suponíamos que los tiros iban a ir por ahí", aseguró.

EL RESTO DE LAS PIEZAS

Durán admitió que esta condena puede influir en el resto de piezas del 'caso Gürtel'. "Además esta causa está despiezada y el símil es como si estas en una plaza y no toreas un toro sino seis a la vez porque te los sueltan a la vez y no conozco torero que no salga corneado en esas condiciones", lamentó. Duran dijo estar tranquilo respecto al pacto de conformidad al que han llegado los empresarios encausados en el juicio que a partir del 13 de marzo juzgará en la Audiencia Nacional un posible delito electoral y de financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana en los comicios de 2007 y 2008. "No conozco la letra de los pactos a los que se está llegando pero lo veremos. Estamos tranquilos porque mi defendido lo único que ha hecho es cobrar de quien el que le encargó el trabajo le dijo que cobrara", explicó.

Juan Carlos Navarro coincidió con Durán en que esta sentencia "puede tener consecuencias" en lo que queda por juzgar, "porque se divide en dos, una que afecta a la instrucción de todas las causas y otra que afecta a hechos muy concretos". Eso sí, no quiso avanzar en qué sentido puede influir al no haberse leído aún la sentencia de más de quinientos folios.

También indicó que a su defendido "en absoluto" le preocupa el pacto al que han llegado con la Fiscalía Anticorrupción todos los empresarios que serán juzgados a partir del próximo 13 de marzo en la pieza sobre un presunto delito electoral y de financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana en las elecciones de 2007 y 2008 y en el que él también está encausado. "No puedo adelantar cómo será la defensa, pero que los empresarios estén reconociendo hechos a Francisco Correa no le preocupa para nada", aclaró. Además, insistió en que su defendido mantiene la voluntad de colaborar con la Fiscalía. "Lo que sería absurdo es que con la primera causa lo hagamos y con el resto no", recordó. Explicó que lo que ha impedido llegar a nuevos acuerdos "son daños colaterales que no podemos entrar a valorar, no es por falta de voluntad".

LOS FUNCIONARIOS, 'VÍCTIMAS' DE CORREA Y DEL PP

Navarro no fue el único que comentó la sentencia tras haber acudido a recogerla, también lo hizo el abogado de Jorge Guarro, uno de los funcionarios condenados. Manuel Barrios, cuyo representado ha sido sentenciado a cuatro años de prisión, aseguró que se trata de un fallo "excesivo e injusto" y lamentó que "los empleados públicos" se hayan visto arrastrados por la trama que idearon los responsables de la Gürtel y del PP. "Están pagando todo lo que ha pasado", señaló.

OLTRA: "QUE EL PP PIDA PERDÓN"

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, acusó a Mariano Rajoy, presidente del gobierno y a todo el Partido Popular de haberse beneficiado directamente de la corrupción. Oltra recordó que Rajoy fue ratificado como presidente del PP en un congreso celebrado en Feria Valencia en 2008 organizado por Orange Market, una de las empresas de Gürtel. "Rajoy se beneficio de la corrupción para salir de candidato, para llegar al gobierno de España con las cartas marcadas, con un partido dopado por encima de las posibilidades legales. Cuando salió elegido en el congreso de Feria Valencia, por el que nos debe medio millón de euros que insisto que deben devolver, lo que han hecho es beneficiarse de una estructura corrupta", sentenció. La vicepresidenta resaltó que, tras el acuerdo de los empresarios con la Fiscalía, "la financiación ilegal del PP ha dejado de ser presunta, en el momento que salga la sentencia de conformidad, hay un partido que se ha beneficiado para perpetuarse en el poder, que ha rompió las reglas para ir a las elecciones".

Oltra aseguró que si ella fuera del PP "en este momento me estaría muriendo de la vergüenza". "Los que formaban parte de la estructura del partido que gobernaba deberian tener humildad, reflexionar y reparar el daño causado", destacó antes de instarles "a pedir perdón a los miles de valencianos, a los que han mentido, saqueado y avergonzado".

Señaló que esta causa del amaño de los concursos de los estands de FITUR supuso unas pérdidas para la Generalitat de cinco millones de euros. "Ahora los padres y madres que tienen a sus hijos en los barracones ya saben donde está el dinero. El dinero de la corrupción se ha robado a los derechos de las personas, de los valencianos y valencianas. Se robaba dinero de colegios, sanidad y dependencia y se financiaba ilegalmente un partido y mientras unos se pagaban la vida padre a costa del sufrimiento de las personas", lamentó. "Había quien estaba robando por encima de nuestras posibilidades", señaló Oltra, que pidió que además de ir a prisión, los condenados devuelvan lo robado. "No nos conformamos con que vayan a prisión queremos que devuelvan hasta el último céntimo que han robado y eso empieza por el congreso que hizo en 2008 en Feria Valencia y que encumbró a Rajoy", concluyó.