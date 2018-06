Calvo elogia a Santamaría y se impone "achicar las desigualdades"

Lo primero que ha dicho Carmen Calvo, la nueva vicepresidenta, durante la toma de posesión de su cargo ha sido: "Un Gobierno sale y otro entra". Después ha querido tener una mención especial para Soraya Sáenz de Santamaría, su antecesora, con quien negoció el pasado otoño la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. "Hemos trabajado juntas en cuestiones delicadas. Te tengo en alta estima personal e intelectual", le ha dicho Calvo a la antigua número dos del Ejecutivo, presente en la ceremonia, celebrada en la Moncloa.

Allí también estaban algunos ministros, como el de Asuntos Exteriores, Josep Borrell; el de Agricultura, Luis Planas, y la de Sanidad, Carmen Montón. Pero escasos medios. A diferencia de las tomas de posesión de vicepresidentes anteriores, la Moncloa ha decidido recurrir al plasma, debido a "las reducidas dimensiones de la sala" donde ha tenido lugar el acto.

Calvo, también ministra de Igualdad, un ministerio recuperado por Pedro Sánchez dentro de un Gobierno en el que las mujeres son mayoría (11 de un total de 18, contando al presidente), ha explicado cuáles serán los objetivos principales de su mandato. "Este Gobierno está para achicar las desigualdades y combatir la gran desigualdad, la de hombres y mujeres", ha señalado la dirigente andaluza. Las palabras que quiere que definan su gestión, ha continuado, son "rigor", "pundonor" y "pasión" que es "una fuerza arrolladora".

La vicepresidenta, por último, ha señalado que el Ejecutivo socialista pretende "trabajar y dar respuestas, pero también escuchar". En una línea similar a la expresada por Sánchez el día anterior, cuando señaló que su Gabinete sería el "fiel reflejo de lo mejor de la sociedad española", Calvo ha concluido: "La política vuelve a la política y la política se parece a la vida. Nada será más natural que esto". Y para acabar: "Soraya, suerte".

Fuera de "la burbuja"

Después, en conversación informal, ha vuelto a tener buenas palabras para Santamaría. "El traspaso de poderes ha sido impecable y elegante. Todo han sido facilidades", ha dicho.

Uno de los principales mensajes de este Gobierno, empezando por el propio Sánchez, es el de pisar "la calle" en todo momento, no desconectarse. Calvo ha incidido en esta idea tras el traspaso. "No podemos meternos en una burbuja", ha señalado la vicepresidenta, responsable de emplear por vez primera, durante la toma de posesión llevada a cabo esta mañana ante el Rey, la expresión "Consejo de Ministras y Ministros". El empleo de estas palabras no estaba preparado, no aparecía en el papel que han leído. Y Sánchez, ha explicado Calvo, no lo sabía.