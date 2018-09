Calvo, al PP: "En Europa sopla el viento del peligro y la desconfianza, no se apunten a eso"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido este miércoles al PP que en política migratoria se sitúe junto a Ejecutivo y no al lado de aquellos que "agitan los vientos del peligro y la desconfianza", en referencia a los mensajes antiinmigración de líderes como el primer ministro italiano, Matteo Salvini.

"No se apunten ustedes a ese discurso en Europa, no se apunten al discurso que en Europa está soplando el viento del peligro, de la desconfianza, apúntense al de defender los valores de la democracia, que son los que representa Europa en el mundo, no agiten eso", ha subrayado Calvo en el Congreso en respuesta a una pregunta formulada por la portavoz popular, Dolors Montserrat, sobre si considera "fracasada o inexistente" la política de migración del Gobierno central.

Previamente, Montserrat ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ser el "auténtico efecto llamada" con sus rectificaciones en este ámbito, al pasar del "recibimiento con los brazos abiertos en Valencia a la devolución en caliente en Ceuta". "Su obsesión por la demagogia, por la propaganda hace que olviden el drama de miles de mujeres, hombres y niños que vienen a buscar un futuro mejor", ha reprochado la popular antes de preguntar a la vicepresidenta "de qué lado de la valla" está el Gobierno.

"INCOMPETENCIA" E "IRRESPONSABILIDAD"



"Ustedes querían sorprender al mundo con su monopolio de la generosidad, y lo han sorprendido, ciertamente lo han sorprendido, con el monopolio de la incompetencia y la irresponsabilidad. Su Gobierno es el auténtico efecto llamada, con un presidente que solo piensa en las fotos, con un ministro que solo piensa en sacar las concertinas y con una vicepresidenta que piensa que las fronteras, como el dinero público, no son de nadie", ha espetado Montserrat entre los aplausos de su bancada.

Calvo, por su parte, ha asegurado que el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos y ha colocado en la conciencia de resto de estados de la UE que "este era un problema de Europa que ocurría en España". "Lo que ustedes no hicieron por ausencia y por incompetencia", ha apuntado antes de remachar: "Efecto llamada, usted preguntado esto aquí".