De cañas y vinos con Rajoy, en Casa Mariano

Mariano Rajoy ha aprovechado la reunión de la dirección del grupo parlamentario popular para festejar después la Navidad con sus compañeros tomando unas cañas y unos vinos en Casa Mariano, a pocos minutos a pie del Congreso de los Diputados.

Durante el trayecto hacia el local, turistas y curiosos han querido hacerse una fotografía con el presidente. Entre ellos, una familia de Asturias que pasa unos días en Madrid, con la que Rajoy no ha hablado de política, sino de fútbol; concretamente, del Atlético, del que se han declarado aficionados los asturianos, y del Madrid, el equipo del jefe del Ejecutivo.

También algunos periodistas seguían en su recorrido a pie a Rajoy, que caminaba junto a su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, y el secretario general del grupo popular, José Antonio Bermúdez de Castro

ÁNIMO CONSTRUCTIVO

Preguntado sobre la legislatura, ha dicho que hay que ser optimista y realista al mismo tiempo, pero que si todos trabajan con ánimo "constructivo", los retos que hay en el horizonte "saldrán adelante". "Todos tenemos que ser constructivos", ha añadido.

Ya en el bar, Rajoy ha pedido un vino tinto, mientras que la mayoría de sus compañeros del PP han preferido cerveza, acompañada de una tapa de lacón, antes de trasladarse a un restaurante cercano para almorzar, especializado en verduras de la huerta de Navarra. Varios ciudadanos se han llegado a concentrar ante la puerta del establecimiento para fotografiarse con Rajoy al término de la comida. "Presidente, llevamos aquí cuatro horas. Venimos de Teruel", le ha comentado una mujer. "¡Viva Galicia!", ha gritado un hombre.

BROMAS SOBRE SU ANIVERSARIO

Se da la circunstancia de que este miércoles es el vigésimo aniversario de boda del presidente y Elvira Fernández. Rajoy ha bromeado con los periodistas que le han felicitado por su aniversario, que celebra el Día de los Santos Inocentes. "Aquí sigo, de momento no he sido despachado", ha comentado entre risas.

El presidente ha mostrado en su perfil de Twitter algunos de los momentos de la copa navideña y de su encuentro en la calle con los ciudadanos.

Me gusta disfrutar de un paseo siempre que tengo ocasión. Me gusta mi país y me gusta su gente. Gracias por vuestra amabilidad y afecto pic.twitter.com/f8V8HnmTEO