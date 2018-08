Casado arremete contra el Gobierno por no acoger el 'Aquarius': "Demuestra su incoherencia y su cinismo"

Hoy nos dice A y mañana segun sople el aire E . Jolín qué poca credibilidad me trasmite ,pero bueno lo mismo es por diferido o una culebrilla de verano. Ahora nos falta ver qué dice el River . Pero cierto es que En España no podemos asumir tal cantidad de migración . No somos un país rico ,y en España tenemos también pobreza y falta de puestos de trabajo. Doy mi apoyo total a Pedro Sánchez con la decisión que está tomando. Metio la pata por no reflesionar ,pero nunca es tarde para rectificar. .