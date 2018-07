Casado confiesa sentirse "muy orgulloso" del PP de Madrid

El presidente del PP, Pablo Casado, ha trasladado este lunes que está "muy orgulloso" del PP de Madrid y de los líderes que han tenido, de las cosas que han hecho y de la transformación "magnífica" que han posibilitado en la región.

Durante su intervención en la reunión de la Junta Directiva Regional del PP de Madrid, Casado ha recordado a los asistentes que lleva "mucho tiempo" militando en el partido y ha reconocido que no hubiera sido posible su victoria en el Congreso Nacional sin el apoyo de la región.

Por otra parte, Casado ha instado a los 'populares' madrileños a que se vuelquen en "hacer activismo desde Madrid" y ha remarcado que las políticas desde la capital son "el mejor ejemplo para reivindicar la mejor esencia" de la formación. Además, ha instado a los presentes a "seguir gobernando para la gente porque el tiempo pasa volando y las elecciones están a la vuelta de la esquina".



"Con ese orgullo que a veces empezaba a escasear, con ese optimismo que a veces empezaba a flaquear es como tenemos que afrontar estos meses. Pertenecéis al mejor partido de la Comunidad y al que mejor ha hecho las cosas para los madrileños", ha clamado.

Tocar la fibra sensible

Así, de cara a las próximas elecciones ha pedido al PP de Madrid que comience una "precampaña" con la mirada puesta en trabajar en las listas electorales y programas. Respecto a esto último, ha señalado que no le gustan las generalidades ni los manifiestos casi memorizables sino que toquen "casi la fibra sensible de cada vecino".

Para Casado, el Congreso Nacional del partido ha sido "un revulsivo de ilusión para los afiliados que se tiene que trasladar a los votantes". "Estoy convencido que hemos salido más fuertes, más unidos y con más opciones para reconquistar el espacio del centro-derecha", ha defendido.

El presidente de los 'populares' ha incidido en que el partido está preparados para las elecciones generales "sean cuando sean" y van a ganarlas. "Que las convoquen cuando quieran", ha dicho, para a renglón seguido incidir en que los españoles ya les echan de menos y quieren que regresen al escenario político.