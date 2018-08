Casado critica el acercamiento de presos etarras

El presidente del PP, Pablo Casado, cargó ayer contra Pedro Sánchez por el traslado de los presos de ETA Olga Sanz y Javier Moreno a Basauri (Vizcaya). Desde Santa Pola, el político conservador anunció que se opondrán «frontalmente» al acercamiento de etarras al País Vasco. Casado, que ante la prensa se centró en los presos de ETA y en la política migratoria socialista pero esquivó hablar de su máster, tachó de «muy lamentable» que el expresidente del PP vasco Carlos Iturgaiz –cuyo asesinato planearon Sanz y Moreno– haya tenido que dirigirse al ministro del Interior para recordarle que «no le han pedido perdón». Además, exigió a Sánchez que «no ceda al chantaje de quienes le apoyaron en la moción de censura» y que defienda a las víctimas.

El líder de Génova 13 también sacó pecho celebró que el Ejecutivo socialista, según su opinión, haya asumido como propias las tesis de los populares en materia migratoria. Así, Casado cree que, en apenas dos semanas, lossocialistas le han dado la razón en su tesis de que «no es posible la política de papeles para todos» y en que «la ley de seguridad ciudadana y las medidas de protección en la valla de Melilla son necesarias».

EL MÁSTER / De lo que no quiso hablar Casado es de su máster. Después de dejar claro que colaborará en la investigación de la causa como viene «haciendo hasta ahora», el líder del PP señaló que no dará más explicaciones ante los medios porque lleva cuatro meses haciéndolo. «Ahora no es cuestión de dar explicaciones en los medios, sino de colaborar con la justicia», zanjó, tras denunciar que «se ha invertido la carga de la prueba en España» y que por eso parece que tiene que demostrar su inocencia. Esta semana, la jueza número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, remitió al Supremo una exposición razonada en la que solicita que continúe la investigación y que se le interrogue como imputado por haber obtenido su título «sin actividad académica alguna».

Preguntado por el fichaje de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por el Instituto de Empresa, Casado se limitó a decir que mostrará respeto por su contricante, al ser un tema personal.