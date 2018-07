Casado elogia a Feijóo antes del congreso del PP: "Una referencia imprescindible"

El candidato a presidir el PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que en su proyecto "cabe todo el mundo", incluida la otra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, y ha añadido que así se lo trasladó a la exvicepresidenta del Gobierno durante la reunión de 40 minutos que mantuvieron en la sede del partido. Además, ha afirmado que el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, es una "referencia imprescindible" y tiene que tener un "papel nacional relevante".

"No sé si soy el mejor candidato, pero sí que tengo el mejor proyecto porque precisamente bajo este paraguas cabe todo el mundo", ha declarado Casado en una entrevista en 'Telecinco', a dos días de que arranque el XIX Congreso extraordinario que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP.

Un día después de ese encuentro con Santamaría, en el que no hubo acuerdo para una lista de integración, el exvicesecretario de Comunicación ha señalado que seguir debatiendo sobre la integración antes del cónclave y las normas del congreso del PP "no conduce a nada" porque éstas "están para cumplirse".

"Santamaría cabe en mi proyecto"

Casado ha subrayado que la integración "tiene que ser real" y ha añadido que él ha demostrado que esa integración "es posible" porque ya están "cinco de los candidatos" que se presentaron a liderar el PP "trabajando conjuntamente". "Representamos al 64% de los que votaron", ha subrayado, para reiterar que en su proyecto "cabe todo el mundo".

"Le dije a Soraya Sáenz de Santamaría que ella también cabe. Son los compromisarios, los delegados de los afiliados, quienes encabezan el proyecto. Pero yo garantizo que en ese proyecto cabemos todos", ha afirmado, para añadir que si él gana "nadie pierde" pero que si no lo hace no pedirá "nada" y será "leal" al nuevo presidente.

Además, Casado ha rechazado que este congreso esté "fracturando" al PP y ha añadido que las "fracturas ya existían" en los territorios y ahora hay que "unirlas" con "un proyecto ambicioso de futuro". A su entender, no hay que tener "miedo" al debate ni a la "libertad de voto", como hacen en EEUU en la primarias. Además, ha asegurado que las "sensibilidades" del partido se encuentran "cómodas" en su candidatura porque él no ha estado en los problemas provinciales que se han producido.

Aproximación a Feijóo

Ante las informaciones que apuntan a que Feijóo podría pedir el voto para su candidatura, ha dicho desconocer qué harán los compromisarios gallegos y ha recalcado que el presidente gallego es para él una "referencia imprescindible". Según ha destacado, el PP gallego es un "ejemplo a seguir" a nivel nacional y Feijóo, "un líder indiscutible a nivel de España", será "lo que quiera, cuándo quiera y cómo quiera" si el gana el congreso del PP.

Casado ha dicho que se tiene que "acompañar de los mejores" si es presidente del PP porque en política "hay que captar talento". Por eso, ha señalado que Feijóo tiene que tener un "papel nacional relevante" y ha reiterado que es una de las "referencias políticas" que él quiere tener "muy cerca".

Precisamente, Feijóo desvelará este miércoles o este jueves su posición ante el congreso del PP que elegirá al sucesor de Rajoy. Antes quiere mantener reuniones con dirigentes provinciales para tratar este tema, según fuentes próximas al presidente gallego.

El diputado abulense ha indicado que aún no ha pensando quién será su secretario general y que leerá los nombres de los 35 integrantes de la lista del PP pero sin "distribuir todos los puestos", de manera que una vez que se sepa el resultado "se pueda integrar de forma real" a personas de la otra candidatura. Además, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los compromisarios porque "no hay que llamar a los compromisarios y ofrecerles cargos". "Todos tienen aquí su sitio. Yo voy a contar con todos", ha aseverado.

Casado, que ha dicho que habría sido "muy positivo" un debate, sobre todo porque este congreso del PP "no tiene debate de ponencias". "Entonces no se puede convertir en Operación Triunfo y en ver si el candidato es hombre o mujer, es mayor, es joven, quién está detrás, quién está delante", ha dicho, para añadir que tienen que tener una propuesta "clara" sobre lo que el partido quiere hacer en España porque hay unas elecciones municipales y autonómicas "a la vuelta de la esquina".

"Rajoy es patrimonio de todo el PP"

Ante la comida de exministros que están contra Santamaría que se celebra este jueves, Casado ha dicho que no conoce "ninguna comida que vaya contra nadie". "El hecho de que me apoye el comisario español en la UE, amigo personal de Rajoy, que me apoyen 10 exministros del Gobierno de Rajoy, muchos presidentes autonómicos y muchos alcaldes es un problema, creo que tenemos un problema", ha afirmado, para añadir que admira a esos ministros de Rajoy que han hecho una "labor fundamental".

Además, ha recalcado que Rajoy es "patrimonio de todo el PP" y "no hay que instrumentalizar su nombre o que está tomando partido" cuando ha querido hacer un congreso "libre", de forma que "nadie se pueda arrogar haber sido su número dos en el Gobierno". "Igual que yo no me arrogo habiendo sido su portavoz partiéndome la cara en los peores momentos", ha aseverado.

Casado ha puntualizado que algunas de sus propuestas son "constructivas y autocríticas" y, en especial, "hacían referencia a una cartera ministerial", en alusión a Sáenz de Santamaría, sin que "eso afecte a la persona que estaba arriba". Además, ha dejado claro que él está "muy orgulloso" de todo el legado del PP.

Según ha dicho, España "necesita" al PP después de baterías de medidas como las que presentó este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para "destrozar completamente" el legado Rajoy. "Eso sí es ser leal a Mariano Rajoy, hacerle oposición a Pedro Sánchez pero desde un planteamiento de respeto a los compromisarios del PP, que quieren que hablemos del futuro de esta casa, que aspira a gobernar en España pero antes tiene que hablar de ideas, principios y programas electorales para sacar a los socialistas del Gobierno", ha manifestado.

Ante un nuevo vídeo que circula en Internet crítico con Casado, ha dicho que él "nunca" acusará a ningún candidato de hacer un vídeo contra un compañero pero me lo tomo "con más humor". Según ha añadido, él le quita "importancia" porque quiere centrarse en una campaña de "contenidos".