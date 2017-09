Castellón, Guadalajara y Huelva despiden como "héroes" a los guardias civiles con destino a Cataluña

Cuanto payaso anda suelto por la meseta, estar tranquilos que solamente van a retirar urnas de cartón, no van ni a Afganistán ni a la antigua Yugoslavia , da pena ver estas payasadas cuando hace muy poco iban a Euskadi y desgraciadamente algunos no volvían y no los despedían así, aquí se ve el odio hacía el pueblo catalán y no me extraña que en Cataluña hayan dicho basta, de payasos payasadas, lo mismo que hicieron en Andalucía antes de ayer, aunque hay que reconocer que en Andalucía tienen mucho más que perder si se van los catalanes, a ver de donde saldrá el dinero para el PER de los andaluces y para pagar el paro en la comunidad con más paro y más inmigrantes trabajando en vez de trabajar los parados andaluces, el PP crea independentistas donde no los hay pero la picaresca en Andalucía o el 27% de funcionarios en Extremadura también crea independentistas, pero es igual la culpa siempre es de los catalanes, no lo entendéis verdad mañicos, venga a enroscarnos la boina que eso se nos da muy bien.