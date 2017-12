El CIS sitúa al independentismo por debajo de la mayoría con ERC y C's empatados

Las inminentes elecciones autonómicas pueden traer consigo importantes cambios en el tablero político catalán, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dada a conocer este lunes. Los partidos independentistas se situarían por debajo de la mayoría de escaños. Ciudadanos empataría con ERC en la primera posición, debido a que Junts per Catalunya, la lista liderada por el ‘expresident’ Carles Puigdemont, come terreno a los republicanos. El PSC mejoraría los resultados obtenidos en los comicios del 2015, pero quedaría muy lejos de las tres candidaturas anteriores. Y Catalunya en Comú se vería obligado a ejercer de árbitro entre las fuerzas secesionistas y las constitucionalistas. No se vislumbra ninguna fórmula de gobierno clara.

El mismo día en el que el Tribunal Supremo ha ordenado la permanencia en la cárcel de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y ‘los Jordis’ (acordando la prisión eludible con fianza para los otros seis ‘exconsellers’), el organismo público ha publicado un estudio que otorga a ERC 32 escaños. Pisándole los talones se encuentra Ciudadanos, con entre 31 y 32 asientos en el Parlament.

Sin embargo, en voto directo (la respuesta espontánea de los 3.000 encuestados, sin cruzar con variables como el recuerdo de voto, su fidelidad y la tasa de participación estimada) la lista encabezada por Junqueras va muy por delante de la que lidera Inés Arrimadas: 17,1% de apoyos frente a 13,2%. El estudio, aun así, estima que los naranjas acabarían obteniendo el 22,5% de las papeletas y los republicanos el 20,8%.

Por detrás, pero no muy lejos, Junts per Catalunya. Con una estimación de voto del 16,9% y entre 25 y 26 escaños, la candidatura de Puigdemont continúa un ascenso que también quedó reflejado en el último trabajo del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), publicado por este diario el pasado 19 de noviembre. Un poco más abajo se sitúa el PSC, con un 16% de apoyos y 21 representantes en el Parlament, cinco más que los obtenidos en los comicios del 2015.

En la cola quedarían Catalunya en Comú (9 escaños), la CUP (9) y el PP (7). Los tres empeorarían sus resultados de las últimas elecciones.