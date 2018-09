Ciudadanos, PSC y PPC reprochan a Torra que "excluyese" a más de la mitad de catalanes

La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas; el del PSC, Miquel Iceta, y el del PPC, Xavier García Albiol, han reprochado este miércoles al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que en su conferencia de ayer "excluyese" a la mayoría de los catalanes al dirigirse solo a los votantes independentistas.

"Lo más grave es un 'president' que habla del pueblo de Catalunya, cuando quiere excluir a más de la mitad de los catalanes", ha dicho Arrimadas en declaraciones a RAC-1.

Arrimadas ha considerado, además, que Torra, con su discurso y con el hecho de pronunciarlo en el Teatro Nacional de Catalunya (TNC) y no en el Parlament, demuestra su "menosprecio" a las instituciones catalanas y al conjunto de catalanes.

"El discurso tuvo un contenido de monotema que iba dirigido a los suyos y no sé si a todos los suyos (...). Creo que tienen ganas de alargar el chicle y lo que me preocupa es que quieren calentar la calle", ha añadido la también portavoz nacional de Ciudadanos antes de censurar que el 'president' llamase "a la desobediencia si las sentencias no les gustan".

Asimismo, Arrimadas ha rechazado la propuesta de un nuevo Estatut y, en este sentido, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la situación de Catalunya "no es un problema de competencias".

"EN CLAVE DE MOVILIZACIÓN"



Iceta, por su parte, ha opinado en la misma emisora que el presidente de la Generalitat "sigue cometiendo el error de no dirigirse al conjunto de los catalanes, y sí solamente a los que dieron apoyo" a los partidos independentistas en las elecciones catalanas, como a su juicio también hizo ayer en su conferencia.

A juicio del primer secretario del PSC, el discurso de Torra estaba pensado "en clave de movilización cara al Onze de Setembre", pero ha considerado que el 'president' "esquivó la desobediencia" y no cerró la puerta al diálogo con el Gobierno del PSOE.

Por último, Iceta ha lamentado que hasta que no haya sentencia del juicio por el 'procés' que arrancará este otoño, Catalunya va a quedarse en una situación de 'stand by'. "Se pretende tener movilizada a la gente, pero con el único objetivo de mantener viva la reivindicación y poca cosa más", ha subrayado.

ALARGAR EL 'PROCÉS'



En la misma línea, Albiol ha afeado a Torra que su discurso no estuviese dirigido a "todos los catalanes", y ha tachado la actitud del president de "irresponsable" al pretender alargar un proceso soberanista que "no puede durar más tiempo".

En RAC-1, ha rechazado de nuevo la vía de un nuevo Estatut para Catalunya: "¿Alguien piensa que Quim Torra o Carles Puigdemont se conformarán con un nuevo Estatut donde se recojan nuevas competencias para la Generalitat de Catalunya?", se ha preguntado

Albiol también ha pedido al jefe del Ejecutivo que plantee "propuestas sensatas". "O el Gobierno se toma en serio lo que pasa en Catalunya o vamos a acabar a bofetadas", ha añadido en declaraciones a Tele 5.