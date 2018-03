Ciutadans y PPC fracasan en la petición de dimisión de Torrent

Ciutadans y el PPC se han quedado a escaños luz en su petición de dimisión de Roger Torrent. El grupo que lidera Inés Arrimadas había presentado una propuesta de resolución en la que denunciaba que el presidente del Parlament "sistemáticamente ejerce sus funciones de manera arbitraria y tendenciosa a favor de los partidos independentistas y faltando a la neutralidad", por lo que reclamaba el cese del dirigente de ERC. Su iniciativa, no obstante, solo ha cosechado 39 votos favorables, por 92 negativos.

Arrimadas ha acusado en su intervencion a Torrent de "avivar la división social" con sus mensajes y sus intervenciones, una sentencia que los dirigentes de otros partidos le han atribuido precisamente a la propia Arrimadas. En medio del intercambio de pullas, la socialista Eva Granados ha coincidido con la líder de Cs al criticar la "falta de neutralidad" del presidente del Parlament, pero le ha recriminado que presentara esa iniciativa solo para actuar de cara a la galería porque sabía que no prosperaría. "Podemos criticar algunas actuaciones del presidente del Parlament, pero no pedimos su dimisión", ha proseguido Miquel Iceta, alegando que Torrent no actúa de forma partidista "sistemáticamente", como denunciaba el texto de Ciutadans.