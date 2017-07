Colau: "El referéndum quizás no será posible el 1-O pero lo acabará siendo"

El 1-O se acerca y Ada Colau se mantiene firme en su discurso: dispuesta a facilitar cualquier movilización democrática pero en contra de poner en ningún compromiso a los funcionarios. La tesis, que defendió en su entrevista en EL PERIÓDICO, y que ha vuelto a utilizar esta mañana en una entrevista en 'Els Matins' de TV3.

La alcaldesa de Barcelona ha querido recordar que el 9N "no se pidió a los alcaldes que se abrieran las escuelas" y que siguen sin haber recibido ningún requerimiento formal de la Generalitat. "El Ayuntamiento estará encantado de facilitar cualquier movilización democrática, como siempre se ha hecho, porque es su obligación. No sabemos si será un referéndum o no lo será, pero hay que ser responsable y no poner en ningún compromiso a sus funcionarios".

Desde su punto de vista el 1-O es "una cita más en la trayectoria" de la lucha por la soberanía en Cataluña. En este sentido ha reivindicado que desde el espacio de los 'comuns' "siempre hemos defendido el referéndum efectivo". En este sentido ha considerado que "si por las prisas" el referéndum del 1-O no apela a una parte de la población será hacerle un "flaco favor" al país.