Colau pide no hacer una 'ocupación masiva' del espacio público con lazos amarillos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este viernes que quitar lazos amarillos es una "actuación de agresión" y ha considerado que no es lo mismo colgar que descolgar, pero ha añadido que no le gusta que haya una "ocupación masiva" del espacio público con unos símbolos determinados puesto que puede generar "conflictos".

"No tenemos que ir a una guerra de símbolos, lazos y banderas. Pido sentido común a todo el mundo, más allá de que sea lega o ilegal", ha añadido Colau en declaraciones a RAC-1. Además, la alcaldesa ha reclamado a los que cuelgan lazos que tengan en cuenta el medio ambiente, ya que la gran mayoría son de plástico.

Asimismo, la líder de los 'comuns' ha cargado contra Ciudadanos, cuyos líderes acudieron el pasado miércoles a retirar lazos a Alella, y les ha acusado de actuar con una "irresponsabilidad absoluta".

Por otra parte, Colau ha explicado que este año tampoco acudirá a la manifestación de la Diada que convocan ANC, Òmnium Cultural y la AMI: "Estoy a favor del derecho a decidir, no soy soberanista ni independentista (...) pero creo que la movilización que impulsa la ANC es claramente independentista y refuerza la vía unilateral. Por eso no me siento convocada".

Aniversario del 1-O

Sobre la conmemoración del primer aniversario del referéndum independentista del 1-O, la alcaldesa se ha mostrado a favor de organizar algo como ayuntamiento. "El 1-O fue una movilización importantísima, que nos afectó mucho como ciudad", ha explicado, antes de detallar que están pensando en impulsar mesas de debate para llamar a la reflexión sobre lo ocurrido durante este año.

Asimismo, ha detallado que ha visitado a varios políticos presos como los 'exconsellers' Dolors Bassa y Raül Romeva, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, con quienes ha mantenido "largas conversaciones" y espera verse pronto con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Colau también ha lamentado que en la concentración por el aniversario de los atentados del 17 de agosto la policía requisara pancartas "de un signo político y no de otro" y ha dicho que pedirá explicaciones a la Delegación del Gobierno en Catalunya por esa actuación, con la que ha dicho discrepar totalmente.