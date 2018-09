Colau revela que una directiva de una multinacional le ofreció acabar la carrera de una manera 'fácil'

En pleno escándalo por las facilidades que han tenido políticos en sus estudios universitarios, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha revelado este jueves que una alta directiva de una multinacional le ofreció acabar la carrera de una manera "fácil".

Según ha explicado en TV-3, cuando se presentó como candidata a la alcaldía dejó aparcados sus estudios de filosofía, a falta únicamente de dos asignaturas de libre elección.

Más adelante, una alta directiva de una gran multinacional se enteró de que le faltaban unos pocos créditos para concluir sus estudios y le ofreció ayuda. "Oye, esto lo podemos hacer muy fácil", ha asegurado Colau que le dijo esta mujer, a quien le respondió que no, que lo haría como siempre y que terminaría sus estudios cuando tuviera tiempo.

"Estoy segura de que en este caso no había mala fe, no había una práctica de corrupción, pero daba a entender que las élites económicas y políticas se han encontrado con que era fácil hacer según qué estudios, mucho más fácil que para la gente común, que hemos tenido que trabajar para pagarnos los estudios y estudiar cada una de las asignaturas", ha añadido la dirigente de los 'comuns' en una entrevista en TV-3.

Ada Colau: No voldria que passi a la universitat el mateix que al món polític, on hi ha hagut impunitat amb qui robava #ElsMatinsTV3 https://t.co/VaZXzAUZlE pic.twitter.com/zIohKVO19j Els matins TV3 (@elsmatins) 13 de septiembre de 2018

Colau ha llamado a la universidad a evitar caer en las mismas prácticas de corrupción que el mundo político, desacreditado por la sensación de impunidad que ha habido durante mucho tiempo. "Creo que la universidad debería ser muy ejemplar y cortar cualquier práctica de este tipo y, si la detecta, explicarla y poner remedio. Mejor no hacer ver que no ha pasado nada porque es evidente que se están acumulando másteres más que sospechosos", ha advertido.