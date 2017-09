Comercios con persianas bajadas mañana a causa del referéndum

El domingo es día de apertura voluntaria de los comercios de Barcelona: es una de las jornadas elegidas por el consistorio para que las tiendas puedan levantar la persiana. Sin embargo, en esta ocasión la mayoría del comercio no secundará la jornada: oficialmente, no sería un día donde las ventas compensen la apertura. En este caso, a diferencia de otras ocasiones, no será solo el pequeño comercio el que no abra: El Corte Inglés, Inditex y Uniqlo, entre otros, han decidido no levantar la persiana.

El comercio local lleva días avisando de que el 1 de octubre, con o sin referéndum, no sería una jornada en la que las ventas vayan a compensar levantar la persiana. Según fuentes del sector, la fecha no es idónea al no haber ningún puente ni feria importante, es decir, que la presencia de turistas no será masiva. Además, otro factor importante es que hay partido del FC Barcelona: juega a las 16.15 horas en el Camp Nou. A todo ello hay que sumarle la convocatoria de la Generalitat del referéndum, que desde el punto de vista comercial implica que la gente local no planifica ir de compras.

Todos estos argumentos son los que esgrimió la patronal Retailcat, que representa 32.000 tiendas de toda Cataluña, para reclamar el pasado martes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el cambio de la jornada por otro domingo. Pero los trámites para el cambio no son rápidos –requiere ir al pleno–, y no ha habido tiempo para trasladar la jornada. Es por ello que el domingo, pues, las tiendas de Barcelona pueden abrir entre las 12 y las 20 horas. Ante esta situación, el mensaje de la patronal ha sido claro y ha recomendado a sus asociados que no abran «porque no será un día comercialmente bueno, sino un día flojo», agrega.

Si el pequeño y mediano comercio ha optado por no abrir el domingo, tampoco levantarán la persiana otros grandes establecimientos del centro de Barcelona. No hay una recomendación de la patronal de las grandes superficies, pero la mayoría de las grandes cadenas optan por no levantar la persiana. El Corte Inglés, así como las tiendas de Uniqlo, Apple, H&M o las del grupo Inditex (Zara, Bershka, etcétera) que estén en el centro de Barcelona, tampoco abrirán.