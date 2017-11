La comisión sobre la financiación del PP ve "casi imposible" trabajar sin la documentación que la Audiencia Nacional le niega

El presidente de la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, Pedro Quevedo, considera que resultará "casi imposible" que este órgano pueda trabajar sin los documentos sobre la presunta 'caja b' de ese partido que la Audiencia Nacional le ha negado.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, tres de cuyos miembros integran el tribunal que ha juzgado la primera etapa de la actividad de la red de corrupción 'Gürtel', ha alegado que no puede enviar documentos sobre asuntos que aún se están investigando.

Así, sólo se aportaran las resoluciones judiciales que les pidan, pero no informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estado (IGAE) que ya habían sido pedidos por los diputados, por considerar que, de enviarlos, la presunción de inocencia de los investigados "podría verse comprometida por investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal".

En los pasillos del Congreso, Quevedo, diputado de Nueva Canarias, ha lamentado la negativa del tribunal de remitirles parte de la documentación demandada, pero se ha quejado de que se ha enterado por la prensa, no porque nadie se lo haya dicho en su condición de presidente de la mencionada comisión.

Tras conocer este miércoles la decisión de la Audiencia, Quevedo ha revelado que conversó con la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, en tanto que es ella quien formalmente realiza las solicitudes de documentación que reclaman las comisiones de investigación parlamentarias.

"No es razonable"

Y es que considera que "no es razonable" que la comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP "se quede sin gasolina". "Si no es posible acceder a información suficiente, el trabajo en la comisión, que ya está siendo difícil porque coincide con procesos judiciales, deviene en casi imposible", ha advertido.

De hecho, el diputado canario ha expresado su "seria preocupación" por que el trabajo de la comisión pueda llegar a ser "fructífero", algo que, según ha apuntado, la presidenta del Congreso ha "entendido". Por eso, ha adelantado que en la reunión de la Mesa y Portavoces de este órgano de la próxima semana planteará a los grupos qué hacer porque cree que se debería tomar "alguna decisión" porque "no es razonable" trabajar "en estas condiciones".