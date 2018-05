La consulta sobre el chalet de Iglesias y Montero se hará esta semana

Cuando el discurso de Podemos fue: "Somos como vosotros: Como el que NO tiene trabajo, como el que NO llega a fin de mes, como el que NO le conceden un préstamo o hipoteca, como el que tiene que vivir desahuciado, como los que tienen una pensión ÍNFIMA, etc, etc , etc ", que sus dirigentes, especialmente el MACHO ALFA, habían PREGONADO A LOS CUATRO VIENTOS, que vestían de Carrefour, vivían con la gente, en un piso modesto e iban al trabajo en metro, AHORA resulta que no deben ganar SOLO esos tan cacareados tres sueldos base, por que se van a vivir a una hermosa casa de campo con macro-piscina, casa de invitados, que cuesta por encima de los 700.000 € y que tiene un gasto MÍNIMO (sin contar servicios) de 750 € al mes ......... con un préstamo hipotecario con unas condiciones que NADIE, NADIE puede obtener ..... dado por un BANCO, claro.