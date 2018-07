Cospedal señala a Casado como un candidato próximo a Aznar y éste se defiende

La precandidata a presidir el PP Dolores de Cospedal ha afirmado este lunes que la juventud del también aspirante Pablo Casado implica "menos experiencia", antes de resaltar que su candidatura es "próxima" al expresidente del Gobierno, José María Aznar.

Cospedal ha señalado en la 'Ser' que "hay candidaturas que parece que están próximas al anterior presidente del partido" y ha destacado que, en concreto, "parece ser la de Pablo Casado porque así él mismo lo traslada en muchos de los actos e intervenciones". "Pero eso no es bueno ni malo, es un apoyo más de una persona que ha sido presidente de nuestro partido", ha apostillado.

Precisamente, Casado ha afirmado que no entiende por qué "la gente reniega de su pasado" en el partido, que también ha estado marcado por el liderazgo de Aznar aunque "ya no está en política". "Aquí cabe todo lo que esté a la derecha del PSOE", ha enfatizado en 'Antena 3'.

Sobre las razones que llevan a sus rivales en el proceso congresual a señalarle como el candidato de Aznar, Casado ha contestado que el expresidente ya ha dicho que "no va a interferir", como tampoco quiere hacerlo Rajoy. "Creo que a la gente le gusta que la gente no reniegue de su trayectoria", ha avisado: "Si no somos capaces de estar fuertes internamente, difícilmente vamos a ampliar el espacio".

Santamaría, sobre los políticos presos

Desde Barcelona, Soraya Sáenz de Santamaría ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga "concesiones graciosas" a los independentistas acercando a los políticos catalanes presos a cambio del apoyo recibido en la moción de censura, y le ha pedido cumplir la ley penitenciaria. "Todos los españoles somos iguales ante la ley y a los presos se les tiene que aplicar la legislación penitenciaria", por lo que ha pedido no hacer concesiones a los independentisas pensando en sus intereses.

"Le pediría a Pedro Sánchez que no dé pasos atrás, hemos logrado con el esfuerzo de todos que la declaración de independencia no tenga efecto", ha reclamado Santamaría, que ha recordado que han logrado que en el Govern no estén los que participaron en esta declaración.

"Pedro Sánchez no puede, porque le hayan regalado el Gobierno, regalar el discurso a los independentistas", ha insistido, reclamándole que cuide a los catalanes que se sienten catalanes y españoles y según ella no pueden hablar.

Hernando, en femenino

El portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha apostado este lunes por "un liderazgo femenino" para la Presidencia del partido, con lo que ha reducido su horquilla de candidatos a la secretaria general y a la exvicepresidenta.

En una entrevista en 'RNE', Hernando, que no ha querido desvelar el nombre de su candidata, ha insistido en que sería bueno un "liderazgo femenino" porque esta es la década de las mujeres y están consiguiendo cosas "que hace tiempo eran impensables".

Hernando ha asegurado que la "gran evolución" de este país ha sido posible gracias a la llegada de las mujeres a todas las instituciones del poder, "no sólo en las Cortes sino también a otros organismos, algo que antaño era imposible". Por ello, ha dicho, "me gustaría que el liderazgo de la mujer llegara al primer nivel".