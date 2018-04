Cristina Cifuentes dimite

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dimitido. El escándalo del máster y sobre todo el vídeo publicado esta mañana, en el que presuntamente se le atribuye un hurto en un hipermercado, han doblegado a la política del PP. Y da un paso atrás porque dice que ha sido objeto de "una campaña que dejó de ser política para convertirse en personal". Sale del Ejecutivo porque toda su vida "se está poniendo en tela de juicio".

La dirigente regional ha convocado a la prensa para anunciarlo y ha explicado que ya había decidido dimitir días atrás, pero que pensaba decirlo el 2 de mayo, después de acudir a la tradicional recepción con motivo de la fiesta regional.

Ha denunciado el "linchamiento" público que ha sufrido "mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire". La grabación conocida en las últimas horas obedece, ha dicho, a "un error involuntario" y ha asegurado que se le quiso "extorsionar", algo que puso en conocimiento de la Policía Nacional. "Me llevé de forma inconsciente productos por valor de 40 euros que pagué cuando se me dijo. Y no tuvo más trascedencia", ha declarado.

"He aguantado más de 35 días de una exposición de permanente linchamiento", ha subrayado antes de añadir que se va "con la cabeza muy alta" aunque con un "sentimiento amargo" desde el punto de vista personal.

La política madrileña también ha abundado en un argumento que blandió estas semanas atrás en pleno tsunami del máster. "La tolerancia cero con la corrupción tiene un precio (...) Probablemente [esta "campaña"] forma parte de ese precio que hay que pagar".

El PP, aliviado

La resistencia de Cifuentes a dimitir a iniciativa propia tenía al PP en máxima tensión. Los conservadores se lamentaban esta mañana de que el debate de Presupuestos, que hoy empieza en el Congreso, se viera totalmente enturbiado por este asunto y esperaban su cese antes de la sesión parlamentaria. La noticia, de hecho, ha llegado solo unos minutos de que los diputados iniciaran el debate. Mariano Rajoy ha llegado al patio de la Cámara baja justo cuando Cifuentes estaba dimitiendo y ha podido comentar el asunto: "Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer, era obligada su dimisión en esta situación. Hemos oído sus explicaciones, tenía derecho a darlas y empieza una nueva etapa en el PP de Madrid".