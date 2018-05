La CUP no avalará el nuevo Govern por la falta de paridad

La CUP ha denunciado este domingo que la "actitud colonial" del Estados y la "restitución parcial" del Govern "no son excusas" para no tener un Govern paritario.

El portavoz del partido, Lluc Salellas, ha asegurado este domingo que "no avalarán" el nuevo Govern de Quim Torra porque lo consideran "totalmente masculinizado"

Salellas ha lamentado que las cuotas de mujeres no lleguen al 30%, y ha recordado que el Govern de Torra "no cumple con la propia ley de igualdad". Además, ha cargado contra el Gobierno de España, al que ha calificado de "autoritario y antidemocrático" por las amenazas de no permitir que Rull, Turull, Puig y Comín accedan a ser 'consellers' de nuevo.

"Ahora resulta que tampoco les gusta. Es una actitud que vulnera los derechos civiles y políticos que han venido para quedarse", ha asegurado. Además, ha pedido "actuar cada día en las calles y en el Parlament" para "combatir la actitud represiva" del Estado.