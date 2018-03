La CUP no investirá a ningún candidato autonomista. Así se lo ha trasladado Carles Riera a Roger Torrent en el inicio de la ronda de contactos del president del Parlament de cara a buscar candidato para la investidura.

"La CUP no ha vetado a ningún candidato, no ha vetado a Jordi Sànchez. No hablamos de ningún nombre porque no estamos en esa fase. Estamos en la fase de hablar de programa político. Y en esto hay un profundo desacuerdo entre JxCat y ERC por un lado y la CUP por otro", ha comentado Riera después del encuentro. "Podríamos valorar cualquier nombre para poder hacer un programa de acción republicana; cualquiera que sea para llevar un programa autonómico tendrá nuestra abstención", ha advertido.

Tras recordar que estaban dispuestos a investir a Carles Puigdemont, ha explicado que con su abstención se abrían posibilidades en segunda vuelta. "Hay otra opción que la CUP no desea ni valida. Que Puigdemont y Toni Comín renunciaran a su escaño, que sería una deslealtad. La opción viable sería que delegaran su voto. Si la JxCat, ERC y la Mesa no está dispuesta a asumir este pequeño acto de desobediencia, ¿cómo seremos capaces de otras desobediencias?".

El diálogo con JxCat y ERC está interrumpido, ha reconocido. Y los 'cuperos' solo la retomarán si se avanza hacia la República. En este punto, ha querido lanzarles un aviso a los otros dos partido independentistas. "A ver si alguien de ERC y JxCat se atreve a ponerse ante los dos millones de personas que votaron el 1-O, después de que hubiera más de 1000 heridos, y eso era simbólico y ahora toca 'peix al cove' y autonomía", ha dicho, en referencia a las declaraciones de algunos líderes independentistas ante el juez en las que señalaban que la DUI fue solo simbólica.



Críticas a Pascal y Tardà



El diputado de la CUP ha cargado con fuerza contra Joan Tardà, por su artículo en EL PERIÓDICO proponiendo tender puentes con el PSC y los 'comuns', y contra Marta Pascal, que preguntó a los 'cuperos' "¿a quién más quieren enviar a la papelera de la historia?. "No hemos parado de tirar cosas a la papelera de la historia. Ya nos dirán que hacen Tardà y Pascal intentando rescatar la autonomía de la papelera de la historia".